Boletos del México vs Portugal: fechas de preventa, horarios, precios y cómo comprar entradas en Fanki

Boletos para el México vs Portugal Se espera una alta demanda para el partido que reinaugurará el Estadio Azteca (Estadio Banorte) el próximo 26 de marzo con México enfrentando a Portugal.

Uno de los eventos deportivos más esperados del próximo año abrirá la venta de sus boletos próximamente. Se trata del partido de preparación entre la Selección Mexicana y Portugal del próximo sábado 26 de marzo. El enfrentamiento de Fecha FIFA no sólo servirá de preparación rumbo a la Copa del Mundo, sino que servirá para reabrir las puertas del recién remodelado Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte). Además, se espera que los actuales campeones de la UEFA Nations League traiga a todas sus estrellas, incluyendo al cinco veces Balón de Oro de la FIFA, Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo será la preventa de boletos para el México vs Portugal?

Luego de haber dado a conocer de manera oficial la semana pasada que México y Portugal se estarán enfrentando previo al Mundial 2026, la Federación Mexicana de Futbol informó que la preventa oficial comenzará este miércoles 10 de diciembre a las 9:00 horas y terminará el viernes 12 de diciembre (o antes en caso de que se acaben las localidades).

¿A quién veremos en el México 🆚 Portugal? 🤩



¡La Preventa Exclusiva @Banorte_mx arranca este 10 de diciembre!



Apunten la fecha. 📅 #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/628RR9HuPd — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 8, 2025

Otra cosa importante que debes de saber es que, contrario a lo que ocurre con otros partidos de la Selección Mexicana, la boletera oficial será Fanki en vez de Ticketmaster

¿Cómo comprar boletos para el México vs Portugal?

Para poder acceder a la preventa de entradas, primero deberás registrarte en el sitio oficial de Fanki Sports creando una cuenta. Tendrás que brindar datos personales como tu nombre, corre electrónica y tarjeta de crédito para poder acceder.

También, es importante que la compra de boletos únicamente podrá realizarse con tarjetas de crédito y de débito Banorte. Ninguna otra tarjeta bancaria tendrá acceso a la preventa para este partido, ya que Banorte es el nuevo patrocinador oficial de este inmueble.

Precios para ver el México vs Portugal

Para poder comprar boletos, se recomienda estar al pendiente del sitio oficial de Fanki e ingresar con anticipación para poder obtener un mejor lugar en la fila virtual. También, se ha dado a conocer que se podrán comprar un máximo de seis entradas por personas y que la venta se podrá diferir a 5 o 10 meses sin intereses.

Por otra parte, todavía no se han dado a conocer la lista de precios oficiales que estarán en el sitio, pues estos se conocerán una vez que las personas puedan ingresar a hacer compra.

Boletos para el México vs Portugal Filtraciones en redes sociales apuntan a que el precio de las entradas sería a partir de 500 pesos en las zonas más baratas y hasta 9 mil pesos.

Sin embargo, algunos informes de redes sociales por parte de periodistas especializados, han filtrado una supuesta lista que revela que los precios irían desde los 500 hasta los 9 mil pesos