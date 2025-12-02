¡Ya es oficial! México vs Portugal reinaugurará el Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo en 2026

México vs Portugal Cristiano Ronaldo jugará en México por primera vez en su carrera un partido oficial de Fecha FIFA.

El ambiente mundialista sigue aumentando en nuestro país, pero antes de conocer a los rivales de la Selección Mexicana para la siguiente Copa del Mundo, ya sabemos quién será uno de los enfrentamientos de preparación. ‘El Tricolor’ estará recibiendo a Portugal y a Cristiano Ronaldo en la reapertura del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte)

¿Cuándo se juega el México vs Portugal en el Estadio Azteca?

Desde hace algunos meses, comenzó a surgir la versión de que uno de los partidos de preparación de México para la Copa del Mundo de 2026 sería nada más y nada menos que ante Portugal, vigente campeón de la UEFA Nations League y que también obtuvo recientemente su boleto al Mundial FIFA del próximo año.

¡De élite!🌎



Nos mediremos a un Campeón de Europa 🇲🇽🆚🇵🇹 en juego de preparación de cara al Mundial 2026 🏆.



Incondicionales, tenemos una cita en el @EstadioBanorte. 🏟#SomosMéxico💚🤍❤️



*Publicidad para México pic.twitter.com/jJbUwAcg0i — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 2, 2025

Ahora, el encuentro ya se hizo completamente oficial a través de las redes sociales de la Selección Mexicana y la Federación Mexicana de Futbol. La cita está programada para el próximo sábado 28 de marzo de 2026 en la cancha del Estadio Azteca (ahora llamado Estadio Banorte por cuestiones de patrocinio) a las 19:00 horas del centro de México.

¿Desde cuándo está cerrado el Estadio Azteca?

El Estadio Azteca se encuentra en labores de remodelación desde el mes de mayo de 2024. El inmueble busca adecuarse a las especificaciones de la FIFA tras ser elegido como una de las sedes para partidos en nuestro país junto al Estadio Akron y al BBVA de Monterrey.

El #ColosoDeLasEmociones impone desde cualquier ángulo: arquitectura que abraza el cielo, gradas infinitas y un eco que lo convierte en leyenda 🏟️✨#EstadioBanorte pic.twitter.com/L9iBersVwt — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) November 21, 2025

Ahora, tras casi dos años de trabajos, el icónico estadio donde Pelé y Maradona se coronaron campeones del mundo estará reabriendo sus puertas (ahora bajo el nombre de Estadio Banorte) con un partido de la Selección Mexicana frente a Portugal.

También, se ha anunciado que el Azteca sea el lugar donde se lleve a cabo el partido inaugural del Mundial de 2026 el próximo jueves 11 de junio de 2026. El viernes 5 de diciembre de 2025 se estará dando a conocer qué rival del ‘Tricolor’ será el elegido para dar el banderazo de salida de la próxima Copa del Mundo de la FIFA.