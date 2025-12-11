¡Agotados! Boletos para el México vs Portugal 2026 se agotan tras el segundo colapso de Fanki

Boletos México vs Portugal Agotados Tras colapsos caóticos, filas virtuales eternas, constantes páginas de error y sitios falsos, la pesadilla termina con el inicio de otra: los boletos para el México vs Portugal se agotaron.

La emoción que suscitó el anuncio del partido de preparación para la Copa del Mundo 2026 entre México y Portugal, enfrentamiento que contaría con la presencia de la célebre leyenda del fútbol, Cristiano Ronaldo, en el Estadio Azteca, se convirtió pronto en una pesadilla caótica que finalmente alcanza un desenlace decepcionante.

Después del colapso de un día entero de la boletera oficial del evento, Fanki, el equipo de la plataforma colombiana anunció que reprogramaría la preventa de boletos para la mañana de este jueves 11 de diciembre, dividiéndola en una segunda fase reprogramada también para mañana viernes 12 de diciembre.

No obstante, la boletera volvió a fallar, dirigiendo directamente a una página que marcó error a los aficionados y aficionadas que esperaban en la fila virtual previo a la hora estipulada de hoy.

¿Los boletos México vs Portugal están agotados?

A las 9:00 horas de la mañana de este jueves, hora reprogramada oficialmente por la boletera Fanki, la afición fanbolera esperó ansiosa por un segundo intento a la preventa de boletos para el duelo entre la Selección Mexicana y selección de Portugal; sin embargo, la plataforma volvió a colapsar.

En redes sociales, internautas especularon que esta constante falla podría deberse a que la boletera del evento destinó la venta de boletos a revendedores, despojando a los aficionados de la oportunidad de comprar sus entradas para ver el partido.

Entradas México vs Portugal Agotadas La plataforma marcaba lugares 'disponibles', pero al ingresar a las opciones, los aficionados notaron que ya no existían sitios libres.

“Fanki es un fraude, dice que hay muchos lugares ‘disponibles’, entras y ya no hay disponibles en ninguna zona”, reportó un usuario de la red social X, quien logró pasar la inmensa fila virtual y encontrarse con que los boletos para México vs Portugal 2026 están agotados.

Fanki vuelve a presentar fallas: Boletos México vs Portugal 2026 agotados

La población que continúa intentando conseguir sus entradas, informa que la fila virtual ya no muestra cuántas personas están en frente de ti, sino que la imagen se pausa y —en caso de avanzar— te redirige a una página que marca error o a la página de inicio de Fanki.

Por otra parte, hay anuncios en redes sociales de aficionados y aficionadas que lograron acceder a la compra de sus boletos después de casi varios intentos de reiniciar la página, desesperante espera y frustraciones por las fallas técnicas de la boletera colombiana.

Sin embargo, el número de afición decepcionada que no logró conseguir boletos es considerablemente mayor, quienes han pedido nuevamente la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ante el servicio “engañoso” de la boletera digital.

Ante esto, Fanki liberó un comunicado en el que ofreció una extensa disculpa al público por las fallas de su plataforma el día miércoles 10 de diciembre, asegurando que este jueves las actividades de la preventa “operan con normalidad”.

Unos minutos después, a través de su cuenta oficial en redes sociales, también anunció que la preventa Banamex de boletos para el México vs Portugal 2026 se agotó oficialmente.

Estimadísima afición de la Selección Mexicana:

¡La Preventa Banorte se agotó!

Gracias por demostrar, una vez más, que su pasión no tiene límites. 🖤⚽️🇲🇽 pic.twitter.com/ADIm0L8ZxM — Fanki (@Fankisports) December 11, 2025

Tras colapsos caóticos, espera tortuosa e incierta y páginas de constante error, el disgusto ha alcanzado cada rincón de la afición fanbolera y el resultado de boletos agotados deja un amarga la emoción de quienes tenían la esperanza de conseguir entradas al esperado encuentro.