¿No te alcanza para los de México?: Estos son los boletos más baratos para el Mundial FIFA 2026

Boletos Mundial 2026 Aunque los costos altos en el Mundial 2026 generaron polémica, todavía existen partidos que se ajustan al presupuesto común; uno de ellos se jugará en México.

El lento pero certero paso hacia el fin de año nos acerca cada día más a la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Este magno evento deportivo enfocado en celebrar el fútbol, así como el encuentro y unión de países, tiende a presentar alta demanda en cada edición sin importar el país sede que se lleve a cabo.

El Mundial 2026, por supuesto, no es la excepción, ya que también ha contado con sorteos aleatorios para la venta de boletos y, los precios de éstos, superan el presupuesto de los simples mortales para gran parte de los enfrentamientos en la competencia.

Sin embargo, entre partidos cuyas entradas tienen un costo mínimo de 30 mil pesos mexicanos, también existen aquellos que presentan menor precio y, afortunadamente, algunos de esos duelos se llevarán a cabo en terreno mexicano; te contamos cuáles son los boletos más baratos para que no te pierdas la oportunidad de presenciar el Mundial FIFA 2026 en México.

¿Por qué algunos boletos del Mundial 2026 son más baratos que otros?

Los boletos para la Copa del Mundo tienen “tarifa dinámica” dependiendo de la popularidad de las selecciones que jugarán en la competencia.

Es decir, para países cuyas selecciones han ganado un renombre significativo, los boletos serán más costosos; por ejemplo, selecciones de España, Argentina, Alemania, Francia o Inglaterra. La misma situación ocurre con el país sede del Mundial en cuestión, en este caso, se trata de los partidos donde jugarán las selecciones de México, Canadá y Estados Unidos.

Por otra parte, existirán enfrentamientos durante el Mundial 2026 que presentarán reducida demanda debido a la menor popularidad de sus selecciones o la “importancia” que se le da al partido en cuestión; cuando el caso es éste, los boletos serán más económicos.

¿Cuáles son los boletos más baratos del Mundial 2026?

En México, se jugará el partido más barato de la Copa del Mundo 2026, cuyos boletos presentan costos accesibles al bolsillo común para quien esté dispuesto a formar parte de la historia del evento deportivo.

Este partido se trata del enfrentamiento Túnez vs Japón en Monterrey, el día 20 de junio del 2026.

De acuerdo con la lista de precios oficiales revelada por la FIFA, los costos de los boletos para Túnez vs Japón van desde los $2,675 hasta $8,415 pesos mexicanos, un excelente precio para los presupuestos mortales y la oportunidad de presenciar el Mundial 2026 en México.

Otro enfrentamiento que en la venta de sus entradas también presenta costos económicos, es el partido en el Grupo H, entre Saudi Arabia y Cabo Verde, el día 26 de junio de 2026; no obstante, este partido se jugará en Houston, Estados Unidos.

¿Vale la pena ver el enfrentamiento Japón vs Túnez en el Mundial 2026?

Japón alcanza su octava participación consecutiva en un Mundial, además de que fue el primer equipo —fuera de los países anfitriones— en clasificar a la Copa del Mundo 2026.

Actualmente la selección japonesa posee un rendimiento sólido y han mejorado su nivel global, habitualmente su pelea suele avanzar más allá de la fase de grupos.

Túnez, por su parte, no ha llegado más lejos de la primera fase en sus anteriores participaciones, pero recientemente mostró buena consistencia para ganar su boleto a este Mundial próximo, lo que podría prometer un interesante encuentro de equipos que buscarán el próximo paso a toda costa.

Además, es importante destacar que el partido Japón vs Túnez será un momento histórico del fútbol, pues se tratará del enfrentamiento número 1,000 en la historia de los Mundiales, lo cual bien podría valer el económico costo de su entrada.