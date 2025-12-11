Boletos para los partidos de México en el Mundial 2026: Precios oficiales para los juegos de fase de grupos (Estadio Banorte)

La expectativa por el debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 se refleja en los precios de los boletos.

De acuerdo con la página oficial de compra de boletos, FIFA Tickets, de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), los partidos de México en la fase de grupos comienzan desde 30,000 pesos mexicanos en venta oficial.

En contraste, el mercado secundario presenta precios mucho más altos. Para darnos una idea, para el partido inaugural contra Sudáfrica, los boletos oscilan entre 63,000 y 927,000 pesos, y las opciones VIP superan el millon de pesos.

Lista de precios oficiales para los partidos de México en la fase de grupos

La fiebre por el Mundial 2026 ya se siente en México y se refleja en los precios de los boletos para los partidos del Tri en la fase de grupos.

Es fundamental que los aficionados adquieran sus entradas únicamente a través de plataformas oficiales y confiables, como FIFA Tickets, para garantizar la legitimidad de los boletos y evitar fraudes.

A continuación, la lista de precios oficiales de los boletos de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026.

Boletos México vs Sudáfrica – Estadio Banorte

En venta oficial a través de FIFA Tickets, los boletos para el partido inaugural parten de 30,000 pesos. En el mercado secundario, los precios oscilan entre 63,000 y 927,000 pesos, mientras que las opciones VIP internacionales superan los 110,000 dólares, reflejando la alta demanda por ver el debut del Tri en el Mundial 2026.

Boletos México vs Corea del Sur – Estadio Akron

Los boletos oficiales comienzan en 30,000 pesos, pero en reventa fluctúan entre 18,000 y 81,600 pesos. Las plataformas internacionales ofrecen entradas desde 114 dólares hasta modalidades premium por encima de 4,500 dólares.

En moneda mexicana, algunos boletos superan los 32,000 pesos, llegando a cifras cercanas al millón para opciones VIP.

Boletos México vs ganador del Playoffs UEFA – Sede por definir

Los boletos oficiales mantienen la base de 30,000 pesos. En reventa, los precios van de 2,500 a 72,000 pesos, dependiendo de la categoría y la ubicación en el estadio. Las opciones premium en plataformas internacionales rondan entre 1,000 y 4,000 dólares, siendo el partido con montos menos elevados que los dos primeros de la fase de grupos.

Dónde comprar oficialmente boletos de Mexico en el mundial

La venta oficial de boletos para el Mundial de 2026 continúa su curso, y la Fase 3 de adquisición ya está activa desde el pasado 11 de diciembre de 2025.

A través del portal FIFA Tickets, los aficionados pueden asegurar su lugar en los partidos del torneo, aunque para acceder al sistema es indispensable contar con un FIFA ID.

La plataforma permite que cualquier aficionado registrado participe en la selección de entradas, garantizando así un procedimiento transparente y directo para quienes buscan presenciar de cerca los encuentros del tria en la máxima cita del fútbol.