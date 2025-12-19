Travis Kelce habla de su retiro: “Desafortunadamente, me quedan tres partidos”

Travis Kelce El jugador de Kansas dejó abierta la posibilidad de dejar la NFL al concluir esta temporada.

La temporada regular de la NFL se encuentra en su fase final y posiblemente también la carrera de Travis Kelce. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs fue cuestionado sobre sobre su posible retiro al terminar la campaña, dejando la puerta abierta a concluir su trayectoria próximamente, aunque aún sin confirmar que sea una decisión tomada.

¿Se retira Travis Kelce?: esto dijo previo a la semana 16 de la NFL

Después de su derrota frente a Los Angeles Chargers, los Chiefs se quedaron sin posibilidades matemáticas de llegar a los Playoffs, porque que su temporada concluirá después de la fase regular. Además, perdieron a su quarterback, Patrick Mahomes, por na lesión de ligamentos cruzados de la rodilla. Ahora, podrían estar viendo lo último de su histórico ala cerrada en su carrera.

“Prefiero seguirme enfocando en el equipo en este momento. Todas las conversaciones sobre hacerme a un lado serán con ellos, con el equipo. Es un momento único en mi lida, desafortunadamente, me quedan tres partidos más y la temporada terminará” señaló el número 87.

Recientemente, Kelce se comprometió con la cantante y compositora Taylor Swfit, quien es una de las artistas más escuchadas del mundo en plataformas digitales y que suele ser una invitada recurrente a sus partidos en Arrowhead Stadium. Ante esta situación, múltiples medios especializados han asegurado que el tres veces campeón del Super Bowl podría optar por el retiro y tener más tiempo con su futura esposa.

Travis Kelce y su carrera de Salón de la Fama

Ya sea al final de esta temporada o en el futuro, la trayectoria de Travis Kelce le tiene esperada un lugar en el Salón de la Fama de la NFL como un referente histórico en la posición de ala cerrada junto a nombre como Rob Gronkowksi (aún no inducido), Tony González, Mike Ditka, entre otros.

Egresado de la Universidad de Cincinnati, fue elegido en la tercera ronda del draft 2013 por los Kansas City Chiefs. En estas 12 temporadas de trayectoria se ha colocado como el líder histórico en yardas recibidas, pases de anotación recibidos de los Chiefs. Además ha ganando el Super Bowl de la NFL en tres ocasiones.