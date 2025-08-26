Taylor Swift y Travis Kelce anuncian oficialmente que se van a casar

Taylor Swift y Travis Kelce La pareja compartió una sesión de fotos en redes sociales para anunciar formalmente su compromiso.

Una de las parejas más famosas del mundo anunció que contraerán matrimonio próximamente. La cantante y empresaria Taylor Swift se casará con el ala cerrada y tres veces campeón del Super Bowl, Travis Kelce. Después de casi dos años de relación, ambos han anunciado que estarán llevando a cabo su boda próximamente.

“Se rompió la profecía”: Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar

Por medio de sus redes sociales, ambos publicaron unas fotos para mostrar el anillo de compromiso así como enviar el mensaje: “Su maestra de inglés y su maestro de educación física se van a casar”.

Hasta el momento con solo, 15 minutos arriba, la publicación ya superó los 2.6 millones de likes y ha desatado euforia entre los fans que aseguran que Taylor al fin rompió la profecía de la que hablaba en su álbum The Tortured Poets Department.

Las Swifties han hecho alusión que este anunció “rompió la profecía” haciendo alusión a una de las canciones más recientes de Taylor Swift en la que habla de la sensación de tener un destino marcado y que no se puede cambiar con facilidad mientras existe el anhelo de amor y redención.

Así evolucionó la relación de Taylor Swift y Travis Kelce

Todo empezó en julio de 2023 cuando Travis Kelce asistió a uno de los conciertos de la Eras Tour en Kansas City y contó en su podcast que intentó entregarle a Taylor una pulsera de amistad con su número; a partir de esa etapa empezaron a verse en privado.

Posteriormente, la pareja “se mostró” ante el público por primera vez en la after-party del Saturday Night Live en octubre de 2023, momento que marcó el inicio de su seguimiento mediático conjunto.

Taylor Swift explicó su relación en el podcast de Travis y Jason Kelce

Recientemente, Taylor estuvo en New Heights, podcast de Travis y Jason Kelce para hacer su debut en este formato de contenido a nivel internacional. Ahí, contó múltiples detalles de cómo inició su relación con el número 787 de los Chiefs así como la forma en la que llevan su vida cotidiana.

Además de lo personal, Taylor aprovechó para hablar de su carrera (regrabaciones, derechos de sus masters, cierre de The Eras Tour y promoción de su nuevo proyecto musical). La entrevista mezcló anécdotas íntimas con asuntos profesionales, lo que explicó por qué el episodio tuvo tanta repercusión