Alegna González: resiliencia y gloria en un año histórico

CARÁCTER. De la adversidad al podio mundial. (Adrian Macias/Adrian Macias)

El 2025 comenzó cuesta arriba para Alegna González, quien sufrió un desgarre abdominal que retrasó su preparación. Sin embargo, la chihuahuense demostró carácter y resiliencia: en septiembre conquistó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tokio en la prueba de 20 km, consolidándose como la segunda mejor del Tour Mundial de Marcha Atlética.

Este logro no solo reafirmó su calidad internacional, sino que la impulsó a recibir por segunda ocasión el Premio Nacional de Deportes, máxima distinción otorgada por el Gobierno de México, y por primera vez el Premio Estatal del Deporte en Chihuahua.

RÉCORDS Y MADUREZ COMPETITIVA

A sus 27 años, Alegna González es autora de cuatro récords mexicanos vigentes y reconoce que este año marcó un cambio significativo en su carrera: “Que venga esta consecución de resultados en reconocimientos marca el cambio que hay de la Alegna de 2018 a la de este 2025, de madurez física y mental”, afirmó.

Su evolución se refleja en la confianza y experiencia adquirida en cada competencia, dejando atrás los temores de sus primeras etapas y proyectándose como líder indiscutible de la marcha mexicana.

RUMBO A LOS ÁNGELES 2028

Bajo la guía del entrenador Ignacio Zamudio, la atleta se prepara para nuevos retos en 2026: el debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el cambio de distancia hacia el medio maratón de marcha y el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, su tercera cita olímpica.

“Todo lo que pasó estos meses me deja mucha ilusión para lo que viene en 2026. Hay que seguir buscando y trabajando”, compartió la marchista.

LOGROS DESTACADOS EN 2025