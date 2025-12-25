NFL: Partidos y horarios de los juegos de Navidad este 25 de diciembre

Navidad | NFL 2025 La semana 17 de la temporada regular 2025 comienza con tres partidos navideños.

Este 25 de diciembre, las y los aficionados al futbol americano tendrán de regalo tres partidos de NFL. La penúltima semana de la temporada regular inicia el día de hoy con una triple cartelera. Aunque varios de estos equipos ya están fuera de la posibilidad de entrar a Playoffs, para algunos podría ser clave el resultado, o bien, podrían definir tu temporada de Fantasy. Así que prepara el recalentado, porque tendrás para disfrutar todo el día.

Partidos y horarios de la NFL | 25 de diciembre 2025 (Navidad)

Partidos NFL | Navidad 2025 La NFL tendrá una triple cartelera este 25 de diciembre comenzando desde el medio día para disfrutar la Navidad.

Dallas Cowboys (6-8-1) vs (2-13) Washington Commanders | jueves 25 de diciembre (12:00 horas)

Duelo divisional en el este de la Conferencia Nacional y un auténtico clásico. La mala noticia es que ambos equipos llegan eliminados. Dallas terminó con sus posibilidades la semana pasada tras la victoria de Eagles y su derrota ante Chargers.

La defensiva del equipo ha sido el mayor problema toda la temporada y Matt Everflus necesita cerrar fuerte en ese sentido si quiere mantener su puesto como coordinador defensivo. Por su parte, Washington pasó de ser uno de los finalistas de conferencia del año pasado a uno de los peores en toda la NFL. El día de hoy jugarán con su tercer quarterback por las lesiones de Jayden Daniels y Marcus Mariota, quienes no estarán ni en la banca.

Detroit Lions (8-7) vs (7-8) Minnesota Vikings | jueves 25 de diciembre (15:30 horas)

Es ahora o nunca para los Detroit Lions. El equipo de Dan Campbell perdió en el último segundo su partido de la semana pasada ante Pittsburgh y ahora ya no tienen margen de error. Necesitan ganar para mantener sus posibilidades de pelear en la postemporada. En frente, los Vikings no tendrán a JJ McCarthy, pero Kevin O’Conell ha dejado claro que su defensiva no se la dejará fácil a nadie y quieren al menos celebrar la Navidad con una victoria ante un rival divisional.

Denver Broncos (12-3) vs (6-9) Kansas City Chiefs | jueves 25 de diciembre (19:15 horas)

Una de las decepciones más grandes de la temporada son los actuales campeones de la Conferencia Americana, que terminarán con un récord negativo y sin Patrick Mahomes, quien sufrió una lesión de ligamento cruzado de la rodilla. En frente, los Broncos están peleando por ser el primer sembrado de la Conferencia Americana, pero necesitan seguir ganando si quieren aspirar a ese único boleto directo a la ronda divisional y evitar los comodines. La afición de este equipo quiere continuar su temporada de ensueño con una victoria ante sus acérrimos rivales que tanto los han atormentado en años recientes.