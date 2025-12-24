La batalla navideña por la pantalla: estos son los estrenos y eventos que tendrás el 25 de diciembre de 2025

Eventos navideños 2025 Deportes, series, estrenos de cine y más podrás disfrutar este 25 de diciembre de 2025.

Este 25 de diciembre, millones de personas celebran la Navidad en nuestro país y en diferentes partes del mundo. Además, es el último día oficial de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo. Las familias suelen quedarse en casa a disfrutar del recalentado, tiempo de calidad juntos y ahora, de un montón de opciones para disfrutar en la televisión y streaming.

Películas, series, eventos deportivos y eventos especiales llegarán a tus pantallas este 25 de diciembre. Todo mundo estará compitiendo por la atención de las y los espectadores. Te decimos cuáles son algunos de los principales eventos que puedes disfrutar esta navidad: sólo, con amigos o con tu familia y amigos. Hay todo tipo de opciones.

Deportes

¿Estás esperando ese jersey que pediste en tu carta? ¿O tal vez le pediste a Santa Claus un triunfo de tu equipo? Desde hace muchos años, los deportes son una de las opciones más tradiciones para la gente que se queda en casa a descansar. Sin embargo, esta edición 2025 de la Navidad viene recargada. Prepara la botana, tu playera más holgada y preparate para sentirte como en el estadio o arena favorita.

NFL

Dallas Cowboys vs Washington Commanders (12:00 horas)

Detroit Lions vs Minesota Vikings (15:30 horas)

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs (19:15 horas)

The most wonderful time for football 🎄 pic.twitter.com/MsYr7ZcxDf — NFL (@NFL) December 24, 2025

NBA

Cleveland Cavaliers vs New York Knicks (11:00 horas)

San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder (13:30 horas)

Dallas Mavericks vs Golden State Warriors (16:00 horas)

Houston Rockets vs Los Angeles Lakers (19:00 horas)

Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets (21:30 horas)

Liga Mexicana del Pacífico

Águilas de Mexicali vs Tomateros de Culiacán (19:05 horas)

Jaguares de Nayarit vs Cañeros de Los Mochis (19:00 horas)

Algodoneros de Guasave vs Charros de Jalisco (18:30 horas)

Venados de Mazatlán vs Yaquis de Obregón (18:10 horas)

Series y Películas

Si lo tuyo son los maratones de series y películas, no te preocupes, que las plataformas de streamig tienen lo que necesitas. Aunque algunas de las películas navideñas de este año ya se estrenaron, los “platillos principales” se guardaron para la Navidad. De igual manera, tendremos uno de los eventos más esperados de este año, los capítulos 4, 5 y 6 de Stranger Things que te prepararán para el Gran Final de Año Nuevo.

Happy And You Kkow it - HBO Max

Stranger Things Vol. 2 - Netflix

Disney Parks Magical Christmas Day Parade - Disney+

Cine

También para la pantalla grande hay opciones, especialmente para las más pequeñas y pequeños. Además de cintas como Avatar: Fuego y Cenizas, Wicked: por siempre, Zootopia 2, Five Nights an Fredy’s 2 y El Cadaver de la Novia (reestreno), también habrá un par de estrenos para disfrutar desde el primer día en tu sala de cina más cercana:

Bob Esponja: en busca de los pantalones cuadrados

Anaconda

Así que ya conoces las mejores opciones para pasar tu Navidad y no sólo llenarte con el recalentado.