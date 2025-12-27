Cristiano Ronaldo cierra el 2025 con un doblete: ¿Cuántos goles le faltan para llegar a mil?

Cristiano Ronaldo El Al-Nassr continúa con paso perfecto esta temporada de la Liga de Arabia Saudita y CR7 es el segundo mejor goleador del equipo amarillo con 10 goles en lo que va de la temporada.

El año calendario está cerrando para los equipos en todo el mundo y Cristiano Ronaldo jugó su último partido del 2025 con el Al-Nassr. El delantero portugués de 40 años concluyó con un doblete ante el Al-Akhdoud en un partido de la Superliga de Araba Saudita y se sigue acercando a su meta histórica de mil goles en su carrera.

¿A cuántos goles llegó Cristiano Ronaldo en el 2025?

‘El Bicho’ sigue siendo uno de los principales goleadores del futbol mundial a pesar de sus cuatro décadas de edad. El astro portugués, quien vendrá a la Ciudad de México en 2026 para jugar un partido amistoso contra la Selección Mexicana marcó dos goles en la victoria del Al-Nassr de 3-0. Su compatriota Joao Félix completó el marcador en el tiempo de compensación.

Hard work is the way to success! pic.twitter.com/lJZRRud3pz — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 27, 2025

De esta manera, el Al-Nassr se mantiene como el líder general de la clasificación en de la primera división de este país luego de un histórico arranque de 10 victorias consecutivas. Además, CR7 logró llegar a la marca de 40 anotaciones oficiales este 2025.

Así pues, la suma de todos los goles en la trayectoria de Cristiano es de 956 goles hasta este momento, lo que significa que está a 44 anotaciones de llegar a la barrera de los mil, una cifra que únicamente han alcanzado Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como “El Rey” Pelé.

Otro récord: 40 goles o más en 14 años distintos

Además, con este doblete de anotaciones, Cristiano Ronaldo logró sumar 40 goles o más en 14 años naturales distintos. De esta forma, desempató a Lionel Messi, quien tiene 13 hasta el momento.

Los años donde ‘CR7′ ha marcado 40 o más goles son los siguientes:

2010 – 48 goles

2011 – 60 goles

2012 – 63 goles

2013 – 69 goles

2014 – 61 goles

2015 – 57 goles

2016 – 55 goles

2017 – 53 goles

2018 – 49 goles

2020 – 44 goles

2021 – 47 goles

2023 – 40 goles

2024 – 43 goles

2025 – 40 goles

En 2026, Cristiano buscará unirse a la lista de futbolistas en jugar seis Copas del Mundo. ‘El Comandante’ se ha mantenido como el capitán de la Selección de Portugal, con quien ganó la UEFA Nations League este 2025 y con quien consiguió su boleto al Mundial 2026.