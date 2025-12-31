Roberto Carlos es operado de urgencia debido a un problema en el corazón

Roberto Carlos fue operado de emergencia por un problema cardíaco. El exjugador brasileño permanece bajo observación médica. (Agencia EFE)

Roberto Carlos, actual embajador del Real Madrid y exfutbolista brasileño, fue operado de emergencia en un centro sanitario de São Paulo tras detectarle un problema en el funcionamiento del corazón.

La afección fue descubierta luego de realizarse una prueba en la pierna por un trombo.

El exlateral zurdo, de 52 años, se encontraba de vacaciones en São Paulo, Brasil, cuando tuvo que ser intervenido de urgencia.





¿Cuál es el estado de salud de Roberto Carlos?

El mundo del futbol internacional se conmocionó al conocerse la noticia, ya que la figura que militó en el Real Madrid entre 1996 y 2007 fue sometida a una cirugía urgente por un problema cardíaco.

Afortunadamente, el campeón mundial y referente del “jogo bonito” se encuentra fuera de peligro; sin embargo, permanece bajo observación médica para monitorear su evolución debido a la delicadeza de la operación.

¿Qué es la trombosis y cómo afecta al corazón?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en el mundo.

Tan solo en 2022, 19.8 millones de personas fallecieron a causa de estas patologías, lo que representa aproximadamente el 32 % de las muertes globales.

El 85 % de los casos se relacionan con infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares.

La OMS explica que las trombosis venosas profundas y las embolias pulmonares se originan por coágulos en las venas de las piernas que pueden desprenderse y alojarse en el corazón o pulmones, generando riesgo de infarto o derrame cerebral.

Estos eventos ocurren principalmente por obstrucciones que impiden el flujo sanguíneo adecuado. Entre las causas más comunes está la acumulación de grasas en las paredes de los vasos sanguíneos.

Por ello, la intervención urgente a Roberto Carlos fue crucial. Hasta el momento, una de las figuras más importantes en la historia del fútbol mundial mantiene un progreso positivo tras ser sometido a cirugía.







