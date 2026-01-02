José Cristóbal Islas y Luis Carrera jugarán la LIV Golf Promotions

Próxima semana. José Cristóbal Islas intentará de nuevo llegar a LIV Golf. (Foto especial)

Los mexicanos José Cristóbal Islas y Luis Carrera jugarán por segunda vez consecutiva la LIV Golf Promotions en busca de ganarse uno de los tres pases que se repartirán para competir en la temporada 2026 de LIV Golf.

Ambos mexicanos forman parte de una lista de 83 jugadores de 24 países que se darán cita del 8 al 11 de enero de 2026 en el Black Diamond Ranch de Lecanto, Florida, donde se celebrará la tercera edición de LIV Golf Promotions.

Los inscritos son una combinación de talentos globales emergentes y profesionales consolidados, con una edad promedio de 30 años, incluyendo antiguos jugadores top 50, participantes de la Ryder Cup y la Presidents Cup, ganadores del PGA Tour, el DP World Tour y el Asian Tour, y otras estrellas emergentes del golf.

Tanto Carrera de 25 años, subcampeón del torneo LAAC en 2023 y actual jugador en el Sunshine Tour e Islas de 23 años jugaron LIV Golf Promotions en 2024 que se celebró en diciembre, pero se quedaron en la segunda ronda. Ahora con más experiencia intentarán llegar a la ronda final del domingo.

¿Cómo se jugará la promoción LIV Golf?

LIV Golf Promotions se jugará a cuatro rondas de 18 hoyos. Los 20 primeros sitios y empates de la primera ronda avanzarán a la del viernes, donde se reiniciarán las puntuaciones y se les unirán los jugadores que se clasificaron automáticamente para el segundo día de competencia.

A la tercera ronda avanzarán los 20 mejores y empates, donde se reiniciarán las puntuaciones. En la ronda del domingo que se jugará a 36 hoyos, los tres primeros clasificados obtendrán plazas en la Liga de Golf LIV de 2026.

Para el primer lugar habrá un premio de 200 mil dólares, para el segundo de 150 mil dólares y de 100 mil dólares al tercero.

Los 10 primeros puestos, incluyendo empates, obtendrán una exención completa para la Serie Internacional de 2026.