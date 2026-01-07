Barcelona vs Athletic: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Supercopa de España

Barcelona vs Athletic Club de Bilbao Este partido arranca la Supercopa de España 2026, que se disputará de nueva cuenta en Arabia Saudita.

El futbol europeo de media semana nos trae un partido estelar entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao en busca de un boleto a la final de la Supercopa de España. El equipo de Hansi Flick terminó el 2025 como “campeón de invierno” y quiere empezar el año fuerte con un nuevo título en sus vitrinas. En frente, el cuadro vasco ha tenido múltiples altibajos esta temporada, pero sabe que tiene la capacidad de dar un torneo como este donde el resultado es a ganar o quedar fuera.

La Supercopa del futbol español arranca con cuatro equipos en busca del campeonato. Del otro lado de la llave, están dos de los equipos de la capital: el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los ganadores de ambos enfrentamientos se medirán el próximo domingo 11 de enero en Arabia Saudita, donde también se llevarán a cabo las semifinales.

𝗕𝗮𝗿𝗰̧𝗮 v 𝗔𝘁𝗵𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰 𝗖𝗹𝘂𝗯

¿A qué hora ver el Barcelona vs Athletic de la Supercopa de España 2026?

13:00 horas (CDMX) de este miércoles 7 de enero

¿En qué canal ver el Barcelona vs Athletic de la Supercopa de España 2026?

Sky Sports

¿Cómo ver en app el Barcelona vs Athletic de la Supercopa de España 2026?

Descarga la app Sky+

Previa del Barcelona vs Athletic de la Supercopa de España 2026

Los dos máximos ganadores de la Copa del Rey de España se enfrentan ahora en su primer duelo de Supercopa de esta temporada. El FC Barcelona llega a este torneo tras coronarse campeón de Copa y de Liga el año pasado, asegurando su lugar. Por su parte, el Athletic obtuvo su boleto al ser el cuarto mejor clasificado del año anterior. Esta temporada, estos equipos ya se enfrentaron esta temporada con una victoria de 4-0 para el equipo catalán. Ferrán Torres fue la estrella del partido con un doblete de anotaciones.

El Barcelona ha sido el mejor equipo de la temporada con 16 victorias, un empate y dos derrotas, sumando 49 puntos y colocándose como el líder general de la competencia. Sin embargo, todavía queda media temporada por delante, donde llegarán múltiples momentos definitorios. El equipo de Hansi Flick se ha caracterizado por tener la mejor ofensiva hasta el momento con 53 goles a favor, siendo Ferrán Torres su mejor anotador con 11 tantos en su cuenta personal.

En contra parte, el Athletic Club ha tenido una campaña llena de momentos irregulares, lo que los tiene en el octavo lugar de la clasificación general. Los rojiblancos siguen sin encontrar su versión de la temporada pasada y se encuentran fuera de los puestos por competencias europeas. Ahora, tienen la oportunidad de dar un giro a su año llegando a una final.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Athletic | Supercopa de España 2026

FC Barcelona: Joan García, Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsí, Joules Koundé, Eric García, Pedri, Raphinha, Lamine Yamal, Fermín López, Robert Lewandowski.

Athletic Club: Unai Simpon, Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro, Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Iñaki Williams, Olihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta