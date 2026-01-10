Santos vs Necaxa: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Jornada 1 del Clausura 2026 Liga MX

Partido Santos vs Necaxa Jornada 1 Liga MX Especial

Con el rugido de la afición y la ilusión de un nuevo comienzo, el Clausura 2026 de la Liga MX inicia este fin de semana con partidos cargados de expectativas. Los Guerreros de Santos Laguna y los Rayos de Necaxa protagonizan uno de los duelos más atractivos de la Jornada 1.

¿A qué hora juegan Santos vs Necaxa?

El Estadio Corona, casa de Santos Laguna, fue el escenario donde la Jornada 1 del Clausura 2026 cobró vida este domingo 11 de enero, con un choque programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Santos vs Necaxa?

El encuentro será transmitido en México por Vix y, en Estados Unidos, por TUDN, llevando la emoción del fútbol al público de ambos países.

¿Cómo llegan los equipos a este partido?

Santos

Los Guerreros llegan al inicio del Clausura 2026 con una mezcla de expectativas por corregir errores del torneo anterior y la consolidación de trabajo bajo la dirección de su técnico, quien ha buscado fortalecer la identidad ofensiva del equipo durante la pretemporada y recuperar la confianza de la afición lagunera.

Necaxa

Posibles alineaciones: cómo podrían iniciar el duelo

La previa plantea formaciones probables basadas en las decisiones tácticas de cada cuerpo técnico y los estilos de juego que han desarrollado en pretemporada.

Santos Laguna

Portero: Carlos Acevedo

Carlos Acevedo Defensas: José Abella, Jonathan Pérez, Haret Ortega, Bruno Amione, Kevin Palacios

José Abella, Jonathan Pérez, Haret Ortega, Bruno Amione, Kevin Palacios Mediocampistas: Aldo López, Carlos Gruezo, Fran Villalba

Aldo López, Carlos Gruezo, Fran Villalba Delanteros: Cristian Dájome, Lucas Di Yorio

Necaxa