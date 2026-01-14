Cambia nombre estadio de San Luis; ahora será Libertad Financiera

Estadio de San Luis estrena nombre rumbo al Mundial de Futbol

A partir de enero de 2026, el estadio del Club Atlético de San Luis adoptará el nombre oficial de Estadio Libertad Financiera como parte de una nueva alianza estratégica.

La transición hacia la nueva identidad visual se llevará a cabo de forma gradual entre los meses de agosto y diciembre de 2026. Durante este periodo, se ejecutarán planes de comunicación y encuentros con la afición para construir juntos esta nueva etapa deportiva.

Este cambio representa la vinculación de dos instituciones mexicanas que comparten valores de compromiso social y visión de futuro.

Ricardo Merino, director general Adjunto de Negocios de Libertad Financiera, señaló que este acuerdo permite refrendar el compromiso con las comunidades donde la empresa tiene presencia. La apuesta se centra en proyectos que logren unir la pasión del fútbol con el desarrollo de la identidad local.

El nuevo Estadio Libertad Financiera integrará acciones que fomenten el crecimiento regional y el valor duradero para las personas. La institución agradeció la confianza del club para impulsar proyectos que beneficien directamente al país.