Necaxa vs Pumas Femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil (@PumasMXFemenil y @NecaxaFemenil)

Tenemos un duelo estelar para abrir la Jornada 4.

El Estadio Victoria será sede del encuentro, donde Pumas Femenil intentará arrebatarle los tres puntos a Necaxa Femenil como visitante, en un partido agendado para este miércoles 21 de enero.

Ya te compartimos los partidos, con fechas y horarios de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil; ahora te daremos todos los detalles para que no te pierdas el encuentro entre las Centellas del Necaxa y las felinas del Club Universidad Nacional.





Necaxa vs Pumas Femenil: horario

Cristina Astorga, prepara al plantel para recibir como locales al conjunto dirigido por Roberto Medina, el nuevo y flamante director técnico del equipo femenil del Club Universidad Nacional para el Clausura 2026.

El encuentro entre Necaxa y Pumas Femenil, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, arrancará en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Victoria de Aguascalientes, este miércoles 21 de enero.





Necaxa vs Pumas Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo

En el primer compromiso de la doble jornada de esta semana, Pumas visitará a las Centellas con una mejor posición en la tabla general. El encuentro podrá verse totalmente gratis vía streaming.

El partido entre Necaxa y Pumas Femenil será transmitido en vivo a través de la plataforma ViX, de manera gratuita, así como en el canal oficial de YouTube de la Liga BBVA MX Femenil.

Necaxa vs Pumas Femenil: ¿cómo llegan al partido?

El equipo dirigido por Roberto Medina arrancó positivamente el Clausura 2026, al sumar siete de nueve puntos posibles, ubicándose en la cuarta posición general.

Este partido se presenta como una oportunidad ideal para que Pumas consiga su primer triunfo como visitante.

El conjunto universitario intentará llevarse los tres puntos en el Estadio Victoria ante unas Centellas obligadas a reaccionar, ya que han perdido todos sus encuentros hasta el momento y, con cero puntos y una diferencia de goles de -14, han sido goleadas por todos sus rivales.