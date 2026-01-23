Liga MX:¿por qué no hay partidos del Clausura 2026 este fin de semana?

Liga MX La cuarta fecha del Clausura 2026 se disputará hasta el próximo viernes 30 de enero.

Llegamos al cuarto fin de semana de enero y la actividad futbolística continúa al rededor del mundo, con algunas excepciones como la de la Liga MX. A pesar de que no hay Fecha FIFA oficial, el futbol mexicano se encuentra detenido unos días de forma extraordinaria, por lo que el inicio de la jornada 4 de este torneo tendrá que esperar. Te decimos por qué no habrá futbol mexicano este fin de semana.

¿Por qué no hay Liga MX este fin de semana?

Si ya estabas preparándote para un nuevo “viernes botanero”, debes saber que tendrás que esperar unos días más. Las primeras tres semanas del torneo regular este Clausura 2026 ocurrieron en la misma semana, ahora las y los aficionados tendrán que esperar a que todo se reanude el próximo 30 de enero.

Normalmente, el futbol de Liga MX se detiene únicamente cuando hay Fecha FIFA, que es la ventana de días para que las selecciones disputen partidos oficiales, de eliminatorias o amistosos que cuenten para el desarrollo del ranking. En estos lapsos, los equipos de todo el mundo frenan su actividad y ceden a sus mejores a sus respectivas federaciones nacionales.

No obstante, la pausa de la Liga MX corresponde en esta ocasión a una situación extraordinaria. Con el inicio del Mundial 2026 cada vez más cerca la Federación Mexicana de Futbol busca que el ‘Tricolor’ se ponga en ritmo y ha programado partidos no oficiales. Javier Aguirre sigue descifrando su lista definitiva luego de la victoria ante Panamá y del partido que tendrán ante Bolivia.

Los dueños de los equipos del futbol nacional estuvieron de acuerdo en realizar esta breve pausa con el objetivo de que ‘El Vasco’ pudiera disponer de los jugadores locales más destacados en partidos sin la posibilidad de convocar europeos. La buena noticia es que el resto de países continúa con su actividad regular, por lo que no te quedarás sin futbol por completo.

¿Cuándo será la primera Fecha FIFA oficial de 2026?

El futbol internacional de selecciones oficial regresará hasta el próximo mes de marzo en la venta del 23 al 31. En este periodo, la Selección Mexicana enfrentará su partido amistoso ante Portugal en lo que será la reapertura del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) y luego se medirá a la Selección de Bélgica. Para estos encuentros, Javier Aguirre podrá disponer de sus jugadores fuera de la Liga MX como Johan Vásquez, Edson Álvarez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, entre otros.

Por otra parte, también será en estas fechas cuando se dispute el repechaje de la UEFA que definirá al tercer y último rival de México en la fase de grupos de la Copa del Mundo entre Irlanda, República Checa, Dinamarca y Macedonia del Norte.