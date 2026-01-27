¿Cuándo es Royal Rumble 2026? Luchadores confirmados para el gran evento de la WWE; Dónde y cómo verlo, cartelera, sede, fecha y horario oficial. (@WWE Royal Rumble)

El formato único del Royal Rumble, con varias estrellas arriba del ring, es una de las cartas especiales de WWE de cara a WrestleMania, un show llamativo por el que millones de personas se enardecen debido a su intensidad y espectáculo.

El impacto que causa este evento se observa en la creciente popularidad que toma en redes sociales, pues muchos fanáticos del WWE Universe lo consideran la puerta de entrada a los verdaderos shows que ofrece la lucha libre estadounidense.

Aquí te compartimos quiénes serán los luchadores para el Royal Rumble 2026 y cuándo será el esperado evento.

¿Cuándo y a qué hora es el Royal Rumble de la WWE? Fecha del evento previo a WrestleMania

La edición especial de Royal Rumble de este año se llevará a cabo en el King Abdullah Financial District (KAFD) de Riad, Arabia Saudita, el sábado 31 de enero a la 1:00 pm (Tiempo del Centro de México). Un dato especial, pues esta será la primera ocasión que este espectáculo se realiza fuera del continente americano.

Además del show previo a WrestleMania, también habrá una edición especial de SmackDown en la misma sede del Royal Rumble, como parte de la gira continental de la WWE en Europa.

Cartelera completa Royal Rumble de WWE 2026

Aún no se confirma la lista completa de luchadores y luchadoras que participarán en el Royal Rumble de WWE este año, pues forma parte de la estrategia publicitaria de la empresa de lucha libre estadounidense; sin embargo, ya hay algunos luchadores que han sido confirmados y aquí te los compartimos:





En la lucha masculina estarán:

Cody Rhodes

Jey Uso

Rey Mysterio

Roman Reigns

Dragon Lee

Penta

Solo Sikoa

Jacob Fatu

Mientras que en el Royal Rumble femenino tendremos a:

Rhea Ripley

Liv Morgan

IYO SKY

Asuka

Bayley

Raquel Rodríguez

Lyra Valkyria

Roxanne Perez

Charlotte Flair

Alexa Bliss

Nia Jax

Lash Legend

Giulia

Chelsea Green

¿Cómo y dónde ver el Royal Rumble de WWE este 2026?

Netflix tiene los derechos absolutos de la WWE, tanto de las transmisiones semanales de las peleas como de los eventos especiales, así que podrás disfrutar el Royal Rumble este 2026 en la plataforma de streaming más grande del mundo este sábado 31 de enero.

La cobertura previa al evento dará inicio a las 12:00 pm y el evento oficial comenzará a la 1:00 pm (Tiempo del Centro de México).