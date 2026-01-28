Tabla general de la Champions League al momento | Equipos clasificados, Jornada 8

Champions League Los mejores equipos buscan una victoria clave en la jornada final para llegar a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Este miércoles 28 de enero concluye la fase preliminar de la Liga de Campeones de Europa. 36 equipos disputan su octavo y último partido de esta primera fase en busca de unos de los 24 lugares que dan acceso a la ronda eliminatoria. Los ocho mejores obtendrán un boleto directo a los octavos de final, mientras que los siguientes dieciséis tendrán que superar una instancia de repechaje y doce serán los que terminen su participación este año. Revisa la clasificación general de la Champions League.

Para este día, los 18 partidos se estarán disputando de forma simultánea, contrarío a las siete jornadas anteriores donde los juegos se dividían en dos días y horarios. Arsenal es el único equipo que marcha con un paso invicto perfecto de siete victorias y sólo necesita un empate para poder asegurar su lugar en la siguiente ronda. El resto de los clubes tendrá que jugar a ganar si no quieren poner sus destinos en manos de la suerte en un día que promete ser épico para las y los fans del mejor futbol europeo de clubes

Tabla general de la Champions League al momento | Jornada 8

Así luce la clasificación de la Liga de Campeones de Europa en la octava fecha de la fase regular

Clasificados directos a octavos de final de Champions League

Arsenal | 21 pts Bayern Múnich | 18 pts Real Madrid | 15 pts +11 Liverpool | 15 pts +6 Tottenham | 14 pts PSG | 13 pts +10 Newcasttle | 13 pts +10 Chelsea | 13 pts +6

Equipos clasificados al repechaje de Champions League

FC Barcelona | 13 pts +5 Sporting Lisboa | 13 pts +5 Manchester City | 13pts +4 Atlético de Madrid | 13 pts +3 Atalanta | 13 pts +1 Inter Milán | 12 pts +6 Juventus | 12 pts +4 Borussia Dortmund | 11 pts Galatasaray | 10 pts +0 Qarabag FK | 10 pts -2 Olympique Marsella | 9 pts +0 Bayer Leverkusen | 9 pts -4 AS Mónaco | 9 pts -6 PSV | 8 pts +1 Athletic Club | 8 pts -4 Olympiacos | 8 pts -5

Equipos virtualmente eliminados de Champions League

Napoli | 8 pts -5 Copenhagen | 8 pts -6 Club Brujas | 7 pts Bodo/Blimt | 6 pts -2 Benfica | 6 pts -4 Pafos | 6 pts -6 Unión Saint-Gilloise | 6 pts -10 Ajax | 6 pts -12 Eintracht Frankfurt | 4 pts Slavia Praga | 3 pts Villarreal | 1 pts -10 Kairat | 1 pts -14

Todos los partidos comenzarán a las 14:00 horas (CDMX) de este miércoles 28 de enero.