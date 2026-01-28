Tabla general de la Champions League al momento | Equipos clasificados, Jornada 8

Deportes

Así luce la clasificación del torneo a falta de disputar la última fecha de la fase regular

Por Juan Carlos Navarro Hernández
Los mejores equipos buscan una victoria clave en la jornada final para llegar a los octavos de final de la Liga de Campeones.
Este miércoles 28 de enero concluye la fase preliminar de la Liga de Campeones de Europa. 36 equipos disputan su octavo y último partido de esta primera fase en busca de unos de los 24 lugares que dan acceso a la ronda eliminatoria. Los ocho mejores obtendrán un boleto directo a los octavos de final, mientras que los siguientes dieciséis tendrán que superar una instancia de repechaje y doce serán los que terminen su participación este año. Revisa la clasificación general de la Champions League.

Para este día, los 18 partidos se estarán disputando de forma simultánea, contrarío a las siete jornadas anteriores donde los juegos se dividían en dos días y horarios. Arsenal es el único equipo que marcha con un paso invicto perfecto de siete victorias y sólo necesita un empate para poder asegurar su lugar en la siguiente ronda. El resto de los clubes tendrá que jugar a ganar si no quieren poner sus destinos en manos de la suerte en un día que promete ser épico para las y los fans del mejor futbol europeo de clubes

Así luce la clasificación de la Liga de Campeones de Europa en la octava fecha de la fase regular

Clasificados directos a octavos de final de Champions League

  1. Arsenal | 21 pts
  2. Bayern Múnich | 18 pts
  3. Real Madrid | 15 pts +11
  4. Liverpool | 15 pts +6
  5. Tottenham | 14 pts
  6. PSG | 13 pts +10
  7. Newcasttle | 13 pts +10
  8. Chelsea | 13 pts +6

Equipos clasificados al repechaje de Champions League

  1. FC Barcelona | 13 pts +5
  2. Sporting Lisboa | 13 pts +5
  3. Manchester City | 13pts +4
  4. Atlético de Madrid | 13 pts +3
  5. Atalanta | 13 pts +1
  6. Inter Milán | 12 pts +6
  7. Juventus | 12 pts +4
  8. Borussia Dortmund | 11 pts
  9. Galatasaray | 10 pts +0
  10. Qarabag FK | 10 pts -2
  11. Olympique Marsella | 9 pts +0
  12. Bayer Leverkusen | 9 pts -4
  13. AS Mónaco | 9 pts -6
  14. PSV | 8 pts +1
  15. Athletic Club | 8 pts -4
  16. Olympiacos | 8 pts -5

Equipos virtualmente eliminados de Champions League

  1. Napoli | 8 pts -5
  2. Copenhagen | 8 pts -6
  3. Club Brujas | 7 pts
  4. Bodo/Blimt | 6 pts -2
  5. Benfica | 6 pts -4
  6. Pafos | 6 pts -6
  7. Unión Saint-Gilloise | 6 pts -10
  8. Ajax | 6 pts -12
  9. Eintracht Frankfurt | 4 pts
  10. Slavia Praga | 3 pts
  11. Villarreal | 1 pts -10
  12. Kairat | 1 pts -14

Todos los partidos comenzarán a las 14:00 horas (CDMX) de este miércoles 28 de enero.

