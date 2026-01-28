Tabla general de la Champions League al momento | Equipos clasificados, Jornada 8

Este miércoles 28 de enero concluye la fase preliminar de la Liga de Campeones de Europa. 36 equipos disputan su octavo y último partido de esta primera fase en busca de unos de los 24 lugares que dan acceso a la ronda eliminatoria. Los ocho mejores obtendrán un boleto directo a los octavos de final, mientras que los siguientes dieciséis tendrán que superar una instancia de repechaje y doce serán los que terminen su participación este año. Revisa la clasificación general de la Champions League.
Para este día, los 18 partidos se estarán disputando de forma simultánea, contrarío a las siete jornadas anteriores donde los juegos se dividían en dos días y horarios. Arsenal es el único equipo que marcha con un paso invicto perfecto de siete victorias y sólo necesita un empate para poder asegurar su lugar en la siguiente ronda. El resto de los clubes tendrá que jugar a ganar si no quieren poner sus destinos en manos de la suerte en un día que promete ser épico para las y los fans del mejor futbol europeo de clubes
Tabla general de la Champions League al momento | Jornada 8
Así luce la clasificación de la Liga de Campeones de Europa en la octava fecha de la fase regular
Clasificados directos a octavos de final de Champions League
- Arsenal | 21 pts
- Bayern Múnich | 18 pts
- Real Madrid | 15 pts +11
- Liverpool | 15 pts +6
- Tottenham | 14 pts
- PSG | 13 pts +10
- Newcasttle | 13 pts +10
- Chelsea | 13 pts +6
Equipos clasificados al repechaje de Champions League
- FC Barcelona | 13 pts +5
- Sporting Lisboa | 13 pts +5
- Manchester City | 13pts +4
- Atlético de Madrid | 13 pts +3
- Atalanta | 13 pts +1
- Inter Milán | 12 pts +6
- Juventus | 12 pts +4
- Borussia Dortmund | 11 pts
- Galatasaray | 10 pts +0
- Qarabag FK | 10 pts -2
- Olympique Marsella | 9 pts +0
- Bayer Leverkusen | 9 pts -4
- AS Mónaco | 9 pts -6
- PSV | 8 pts +1
- Athletic Club | 8 pts -4
- Olympiacos | 8 pts -5
Equipos virtualmente eliminados de Champions League
- Napoli | 8 pts -5
- Copenhagen | 8 pts -6
- Club Brujas | 7 pts
- Bodo/Blimt | 6 pts -2
- Benfica | 6 pts -4
- Pafos | 6 pts -6
- Unión Saint-Gilloise | 6 pts -10
- Ajax | 6 pts -12
- Eintracht Frankfurt | 4 pts
- Slavia Praga | 3 pts
- Villarreal | 1 pts -10
- Kairat | 1 pts -14
Todos los partidos comenzarán a las 14:00 horas (CDMX) de este miércoles 28 de enero.