Juárez vs Cruz Azul: horario, canal y cómo ver en vivo el duelo de la Liga MX

FC Juárez y Cruz Azul se enfrentan este viernes en un compromiso importante de la Liga MX, donde ambos equipos buscan sumar puntos para mantenerse en la pelea del torneo. El encuentro se jugará en la frontera y promete ser un duelo intenso, con necesidades distintas pero el mismo objetivo: ganar.

Previa del partido Juárez vs Cruz Azul

FC Juárez intentará aprovechar su condición de local para complicar a Cruz Azul y hacerse fuerte ante su afición. En tanto, La Máquina llega con la presión de obtener un buen resultado como visitante y confirmar su protagonismo en el certamen.

Se espera un partido cerrado, con disputa en el medio campo y pocas concesiones defensivas.

Antecedentes entre Juárez vs Cruz Azul

En los enfrentamientos recientes, Cruz Azul ha mantenido dominio sobre FC Juárez. En los últimos cinco duelos de Liga MX, La Máquina ha conseguido la mayoría de las victorias, mientras que los Bravos han tenido dificultades para imponerse, especialmente en partidos fuera de casa.

Sin embargo, cuando Juárez juega en el Estadio Olímpico Benito Juárez, los encuentros suelen ser más equilibrados, con marcadores ajustados y partidos de alta intensidad, lo que abre la puerta a una posible sorpresa.

Fecha y horario Juárez vs Cruz Azul

• Viernes 30 de enero de 2026

• 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede del Juárez vs Cruz Azul

• Estadio Olímpico Benito Juárez

• Ciudad Juárez, Chihuahua

Canal y dónde ver en vivo Juárez vs Cruz Azul

El partido podrá verse en transmisión en vivo a través de:

• Azteca 7 (televisión abierta)

• FOX One (televisión de paga)

• FOX One vía streaming