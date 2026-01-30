Royal Rumble 2026: fecha, horario y dónde ver en México el evento de WWE

El Royal Rumble 2026 se perfila como uno de los eventos más relevantes del calendario de la WWE, no solo por su impacto en el camino hacia WrestleMania 42, sino también por tratarse de una edición histórica al celebrarse fuera de Norteamérica. La expectativa es alta entre los aficionados de la lucha libre profesional.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Royal Rumble 2026?

La WWE confirmó que el Royal Rumble se realizará el sábado 31 de enero de 2026. La sede elegida es el King Abdullah Financial District, ubicado en Riad, Arabia Saudita, marcando un precedente para este evento tradicional que, por primera vez, sale del continente americano.

Horario del Royal Rumble 2026 en México

Debido a la diferencia de huso horario con Medio Oriente, el evento podrá verse en México durante la tarde.

Hora de inicio en México: 13:00 horas, tiempo del centro del país.

Dónde y cómo ver el Royal Rumble 2026 en México

En territorio mexicano, el Royal Rumble 2026 podrá seguirse en transmisión en vivo a través de Netflix, plataforma que actualmente cuenta con los derechos de los eventos premium de WWE fuera de Estados Unidos. Para acceder al evento será necesario contar con una suscripción activa al servicio.

Combates y estructura del evento

El Royal Rumble mantiene su formato tradicional, con las dos batallas reales más esperadas del año:

Royal Rumble masculino , con 30 superestrellas.

, con 30 superestrellas. Royal Rumble femenino, también con 30 participantes.

Los ganadores de cada combate obtendrán una oportunidad titular en WrestleMania 42, lo que convierte a estas luchas en piezas clave de la temporada.

La Bestia Brock Lesnar estará en #RoyalRumble y eso cambia por completo el panorama de la Batalla Real de 30 Hombres 💪😤🔥



No te lo pierdas en vivo por @netflixlat para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/jRSZ8nA1kG — WWE Español (@wweespanol) January 29, 2026

Luchas destacadas

Además de las batallas reales, la cartelera incluye enfrentamientos de alto perfil, entre ellos:

Drew McIntyre vs. Sami Zayn , por el Campeonato Indiscutible de WWE.

, por el Campeonato Indiscutible de WWE. AJ Styles vs. Gunther, un duelo que ha generado gran expectativa por sus implicaciones deportivas.

Un evento clave rumbo a WrestleMania

El Royal Rumble es considerado el punto de arranque oficial del camino hacia WrestleMania, escenario donde suelen darse regresos inesperados, nuevas rivalidades y momentos que marcan el rumbo del año en WWE. La edición 2026 no será la excepción y promete convertirse en una de las más recordadas.