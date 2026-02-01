Emoción al rojo vivo tras la segunda ronda de la Copa Yucatán Isabella Fierro

SEMILLERO. Jóvenes golfistas desarrollan sus talentos en este tipo de torneos.

La actividad del segundo día en la Copa Yucatán Isabella Fierro, celebrada en Mérida, Yucatán, dejó emociones intensas y movimientos importantes en lo alto de las clasificaciones. El torneo corresponde al tercer evento de la temporada 2025-2026 del México Junior Golf Tour, gira oficial del Comité Nacional Infantil Juvenil de la Federación Mexicana de Golf.

En la categoría 18 y menores femenil, que compite en el Yucatán Country Club, Regina Jiménez se adueñó del liderato luego de firmar una tarjeta de 75 golpes (+3) para llegar a un total de 147 (+3). La siguen muy de cerca Camila De Echavarri, con 148 (+4), y María Paula Navarrete, quien cierra momentáneamente el podio con 149 (+5).

DELSOL SE MANTIENE EN LA CIMA ENTRE LOS VARONILES

La rama varonil vive un cierre vibrante rumbo a la ronda definitiva. Emiliano Delsol encabeza la clasificación con un sólido acumulado de 144 golpes (even), mostrando consistencia en ambas rondas.

En la persecución se encuentran Jaime Escudero, segundo lugar con 149 (+5), y Antonio López Moreno, tercero con 150 (+6), ambos aún con posibilidades de pelear por la corona en la jornada final.

DOMINIO REPARTIDO EN LAS CATEGORÍAS 15 Y MENORES Y 12-13

En el Club de Golf Yucatán, la competencia también tomó forma:

En 15 y menores , los líderes son Alberto Rodríguez y Guadalupe Núñez .

, los líderes son y . En 12-13, quienes mandan son Santiago Concha y Regina Castillo, mostrando regularidad desde el inicio del torneo.

Las categorías infantiles siguen ofreciendo duelos reñidos y proyección de talento rumbo a futuras etapas del tour.

LOS MÁS JÓVENES BRILLAN EN EL PROVINCIA GOLF CLUB

El Provincia Golf Club también vivió una jornada llena de destacadas actuaciones. En la categoría 8-9, los líderes son Max Valdez y Ana Paula Saldas, mientras que en 7 y menores, el primer puesto es compartido por Amadeo Calzada y Lucía Fuster.

La Copa Yucatán continúa consolidándose como una vitrina clave para el desarrollo del golf juvenil mexicano, con talento emergente en cada sede.