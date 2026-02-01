Querétaro vs Pachuca EN VIVO: horario, canal, cómo y dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Partido Querétaro vs Pachuca en vivo Fotoarte: La Crónica

En una tarde vibrante de fútbol mexicano, Querétaro y Pachuca se enfrentarán este domingo 1 de febrero de 2026 en el Estadio Corregidora, en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Aunque ambos equipos llegaron con hambre de triunfo, será un duelo marcado por la intensidad, la estrategia y el afán de sumar puntos importantes para sus respectivas campañas.

¿Cuándo y a qué hora juegan Querétaro vs Pachuca?

El primer silbatazo que dará inicio a este encuentro está programado para comenzar este domingo 1 de febrero en punto de las 17:00 horas en el estadio Corregidora?

¿Dónde ver el partido Querétaro vs Pachuca en vivo?

Para no perderte el minuto a minuto de este encuentro, podrás seguir la señal a través de FOX One (se requiere una suscripción).

Alineaciones de Querétaro vs Pachuca

Querétaro: Allison Revuelta, Jaime Gómez, Carlos Villanueva, Santiago Homenchenko, Francisco Venegas, Lucas Abascia, Pablo Barrera, Jean Unjanque, Eduardo Armenta, Lucas Rodríguez y Salomón Rondón

Pachuca: Carlos Moreno, Brian García, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Ari Contreras, Pedro Pedraza, Alan Bautista, Luis Quiñones, Oussama Idrissi, Alexéi Domínguez y Kenedy.

🤳🏻 | Listos… ¡Nos vamos los Tuzos con su apoyo rumbo a la J4!#QuerétaroPachuca pic.twitter.com/AiIxwwCu7L — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) February 1, 2026

Pronóstico Querétaro vs Pachuca

El panorama previo al partido mostraba a dos equipos con motivaciones distintas: Pachuca contaba con un arranque relativamente sólido, luego de empatar recientemente ante el América y sumar puntos que lo mantienen en una zona competitiva de la tabla. Por su parte, Querétaro llegaba con necesidad urgente de puntos, tras un inicio complicado en el que acumulaba derrotas y un empate, lo que lo ubicaba en la parte baja de la clasificación.

Además, en enfrentamientos previos, Pachuca ha tenido un rendimiento superior en el historial general frente a Querétaro, aunque ambos equipos han vivido encuentros cerrados y con pocos goles, lo que anunciaba un partido táctico y disputado en el medio campo.