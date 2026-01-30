Liga MX: partidos, fechas y horarios de la jornada 4 | Clausura 2026

Después de dos semanas de espera, la Liga MX está de regreso con la cuarta fecha del torneo. Los 18 equipos tuvieron tiempo para hacer modificaciones y fichajes luego de los primeros juegos de la temporada. Ahora, veremos si les benefició o les “cortó el ritmo” a los que venían bien. Las Chivas estarán defendiendo su liderato general y su paso perfecto en este semestre enfrentando al Atlético de San Luis. En contra parte, América busca dejar atrás su sequía de goles y obtener su primera victoria de la temporada.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Clausura 2026, Jornada 4

Liga MX | Jornada 4, Clausura 2026 Las Chivas buscan permanecer con paso perfecto, mientras que León y Tigres tendrán el partido estelar de este fin de semana en el futbol mexicano.

Puebla vs Toluca | viernes 30 de enero (19:00 horas)

El imperdible “viernes botanero” del futbol mexicano se inicia en Puebla. ‘La Franja’ estará recibiendo a los bicampeones del futbol mexicano en busca de su segundo triunfo del torneo. Los Camoteros están en la parte baja del cociente y saben que no pueden dejar escapar más puntos si quieren evitar las multas. En frente, los ‘Diablos’ podrían quedarse con el liderato general de forma provisional con una victoria y seguir perfilándose como el equipo a vencer una vez más en el futbol mexicano.

Pumas vs Santos Laguna | viernes 30 de enero (21:00 horas)

Universidad Nacional sale de su horario habitual para un partido nocturno en la cancha del Olímpico Universitario. Los auriazules acaban de anunciar a Uriel Antuna como su nuevo refuerzo y les urge empezar a hacerse fuertes en casa mientras Efraín Juárez quiere legitimarse como entrenador. Mientras tanto, los laguneros todavía no conocen la victoria este año y buscan salir de la capital con tres puntos que los saquen de la parte baja de la clasificación general.

FC Juárez vs Cruz Azul | viernes 30 de enero (19:00 horas)

Para cerrar la actividad del día, los Bravos recibirán a “La Máquina” en la frontera. Los cementeros se estarán encontrando con su ex entrenador, el portugués Pedro Caixinha, quien ahora comanda a unos “Bravos” que quieren sumar su tercer torneo de forma consecutiva llegando a la liguilla. Por su parte, los cementeros quieren mantenerse en la parte alta con un triunfo. Nicolás Larcamón ha sido objeto de múltiples críticas por el manejo del equipo y necesita tres puntos que le den un respiro.

América vs Necaxa | sábado 31 de enero (16:00 horas)

Las emociones continúan el sábado con una vieja rivalidad de ex hermanos. América estará en casa en busca de cortar su mala racha de inicio de torneo con tres partidos seguidos sin marcar. Andre Jardine busca regresar a este equipo al nivel del tricampeón que fue hace reciente y quiere empezar haciéndolo en casa. Su rival, serán los ‘Rayos’, que siguen buscando entender la idea de Matin Varini en su primer torneo como entrenador de este equipo luego de su paso por Juárez el año pasado.

Atlético de San Luis vs Chivas | sábado 31 de enero (17:00 horas)

Duelo de Rojiblancos en el Alfonso Lastras. Los potosinos quieren volver a ser ese equipo fuerte de local que hace no mucho presumía un invicto de todo un torneo. Este día tendrán la oportunidad ante uno de sus rivales más importantes de la temporada. Guadalajara llega como el único equipo que mantiene el paso perfecto. ‘El Rebaño’ inició el torneo con tres triunfos al hilo y fue el equipo que mandó más jugadores a la convocatoria de la Selección Mexicana más reciente para sus amistosos ante Panamá y Bolivia.

Atlas vs Mazatlán | sábado 31 de enero (17:00 horas)

El equipo rojinegro parece estar recuperando la memoria y se encuentra en lugares de clasificación directa a la liguilla. Una nueva victoria en casa podría empezar a ilusionar a su afición y hacerles creer que pueden ir a la disputa del título. Su rival será el Mazatlán que ahora será dirigido por Sergio Bueno, quien fuera un especialista en evitar el descenso cuando este existía. El equipo sinaloense han perdido tres de tres partidos esta campaña y les urge empezar a sumar.

Monterrey vs Tijuana | sábado 31 de enero (19:00 horas)

Enfrentamiento norteño en el BBVA con ambos equipos invictos. Los Rayados se han quedado cerca en la disputa por el título en años recientes, pero se les sigue escapando. Ahora, quieren que este torneo sea diferente a meses de recibir una Copa del Mundo en su estadio. Los Xolos siguen sorprendiendo a propios y extraños con su joven plantel y en este partido tienen la oportunidad de dar un golpe en la mesa para demostrar que pueden estar entre los candidatos.

León vs Tigres | sábado 31 de enero (19:10 horas)

La ciudad de León está celebrando 450 años de historia y quieren una victoria importante ante los actuales subcampeones. Los Esmeraldas han dejado mucho que desear recientemente a su afición y ahora quieren regalarse una importante victoria en casa. Los de la UANL siguen buscando el nivel que los llevó a la final del futbol mexicano el torneo pasado luego de un arranque irregular y necesitan sumar los tres puntos para poder acercase de nueva cuenta a la parte alta de la tabla general.

Querétaro vs Pachuca | domingo 1 de febrero (17:00 horas)

Por último, la jornada termina en La Corregidora. Gallos también está en busca de su primera victoria. El equipo cambió de dueños recientemente, pero los resultados siguen siendo cuestionables y ahora necesitan que la localía les ayude para empezar a escalar posiciones. Por su parte, los Tuzos siguen desarrollando el proyecto de Esteban Solari. El entrenador argentino recibió la confianza tras la salida de Jaime Lozano, pero todavía no se ha visto la mejor versión del cuadro hidalguense.