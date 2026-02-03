Forge FC vs Tigres: horario, canal, cómo y dónde ver la Concachampions 2026

La Concacaf Champions Cup 2026 arranca su fase eliminatoria y uno de los cruces que roba reflectores es el Forge FC vs Tigres UANL, duelo correspondiente a la ida de la primera ronda del certamen continental. El conjunto felino buscará sacar un resultado positivo en su visita a territorio canadiense para encaminar la serie.

El encuentro se disputará en el Tim Hortons Field, en Hamilton, Ontario, un escenario que suele presentar condiciones climáticas adversas en esta época del año, factor que podría influir en el desarrollo del partido.

Detalles del partido Forge FC vs Tigres UANL

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Horario: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Tim Hortons Field, Hamilton, Canadá

Dónde ver el partido en vivo Forge FC vs Tigres UANL

• TV y streaming: FOX One / FOX+

• Otras plataformas digitales pueden contar con la señal, dependiendo del proveedor.

Contexto del encuentro Forge FC vs Tigres UANL

Tigres afronta este compromiso con la intención de aprovechar su experiencia internacional y su jerarquía en torneos de Concacaf, mientras que Forge FC intentará hacer valer la localía para sorprender al conjunto mexicano.

Este será el primer episodio de una serie que se definirá en Monterrey, cuando se dispute el partido de vuelta en el Estadio Universitario, donde los felinos buscarán cerrar su pase a la siguiente ronda.

Concacaf Champions Cup 2026

El torneo reúne a los mejores clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y otorga como premio principal un boleto al Mundial de Clubes. Tigres es uno de los equipos llamados a ser protagonista, aunque deberá superar una fase inicial exigente desde el arranque.