La eterna esperanza de Ferrari...

Il Cavallino Rampante. Los rojos quieren dar pelea.

Ya que estamos en tiempos de Super Bowl, lo pondré de esta manera: los tifosi me recuerdan mucho a los aficionados de los Dallas Cowboys. Cada temporada, cuando comienza la NFL, inician sus charlas con la frase “este es nuestro año”, pero la campaña avanza, no obtienen triunfos y finalmente pasa otro año sin que sean campeones. Dallas no ha ganado un Super Bowl desde 1996, cuando vencieron a Pittsburgh Steelers; mientras que Scuderia Ferrari consiguió su último título de pilotos en 2007 (con Kimi Räikkönen) y de constructores al año siguiente. Desde entonces, escucho a los seguidores, esperanzados, decir: “ahora sí, vamos por el título”. En los pasados años parecía que contaban con un buen auto, pero siempre sucede algo que les echa a perder sus planes. Ya fuese Mattia Binotto, el equipo de pits, el marsopeo o la adaptación de Lewis Hamilton a los relajados ingenieros, el fracaso ahí estaba...

BANDERA VERDE… Tras las primeras pruebas de pretemporada, celebradas en Barcelona, España, esa esperanza está de vuelta entre todos los tifosi. Lewis Hamilton cerró al tope de la extraoficial hoja de tiempos y Charles Leclerc lució muy sólido. El nuevo monoplaza de Ferrari se vio estable, con un sonido de motor espectacular y con menos problemas que sus rivales.

No es de sorprender que los ingenieros de la Scuderia entreguen autos funcionales una vez que se comienza una nueva era en la serie, y parece que el paquete de 2026 no será la excepción. La gran pregunta: ¿Es lo suficientemente bueno para que Hamilton y Leclerc puedan ante los favoritos Mercedes?

Tendremos una idea más cercana a la realidad luego de las pruebas del 11 al 13 de febrero, en Sakhir, donde (en teoría) ya estarán presentes todos los equipos, y los tiempos de cada sesión se hagan públicos...

ENTRADA A PITS… Y es que seguimos un tanto en penumbras respecto a lo que sucede dentro de cada equipo. Por un lado, se hacen públicas noticias de que Adrian Newey, el genio del diseño y nuevo jefe principal de Aston Martin, comentó que contarán con el túnel de viento más avanzado en todo el mundo, y por otro, se divulga información sobre los cuatro meses de retraso que tienen en cuanto al desarrollo del monoplaza.

Todo a raíz de que el auto de la escudería de Lawrence Stroll solamente completó un día en pista, de los tres que supuestamente rodaría. La respuesta a ello parece lógica. El equipo se encontraba en espera de una nueva sede, con cuatro edificios de última tecnología, por lo que no tenían donde llevar a cabo el diseño y desarrollo del auto. Todas las pruebas se celebraban de manera virtual, en los computadores del departamento de diseño, pero jamás en el túnel de viento...

SALIDA DE PITS… Pero no son los únicos con problemas graves. Williams ni siquiera terminó de construir su auto y perdió tres días de pruebas en un auto que jamás ha rodado ni un kilómetro. La escudería en la que compiten Carlos Sainz Jr., y Alex Albon tenía grandes esperanzas para este año, y por lo pronto comienza detrás, incluso, de Cadillac F1 Team. Este martes presentaron el nuevo diseño de pintura, y antes de mostrar sus colores, James Vowles fue cuestionado sobre el retraso. Su argumento es que, el departamento de diseño fue exigido al máximo para entregar la versión final más avanzada, lo que retraso el proceso de construcción de esas piezas. Sin embargo, afirma que el retraso valdrá la pena y que, si bien se perdieron tres días, aún tienen seis más por delante. A ver si no les pesan al llegar al primer GP, en Australia...

BANDERA A CUADROS… Para despedirnos, en noticias más cercanas, al medio día de este miércoles se presentará una nueva escudería para la Super Copa, la serie mexicana que cuenta con los GT como categoría estelar. Es un proyecto completo, que reúne a chicos del kartismo, pasando por la Fórmula 5 y llegando a los GT Lights y GT Pro. Ya podremos abundar en ello en la próxima entrega, pero tiene el respaldo del internacional mexicano Ricardo Pérez de Lara, quien le dio a México el campeonato mundial del Ferrari Challenge, con lo que estoy seguro, será un proyecto sólido. Ya les contaré...

Así las cosas… sobre ruedas…