La brutal brecha en F1: Filtran sueldos de pilotos en 2026 y Checo Pérez queda lejos de los líderes

La Fórmula 1 vuelve a quedar bajo la lupa luego de que se filtraran los sueldos estimados de los pilotos para la temporada 2026, revelando una marcada diferencia económica entre los nombres más mediáticos del campeonato y el resto de la parrilla. La información fue dada a conocer por el portal especializado RacingNews365, que recopiló cifras basadas en contratos base de los equipos.

De acuerdo con el reporte, Max Verstappen y Lewis Hamilton encabezan la lista como los pilotos mejor pagados de la categoría, con ingresos anuales que superan ampliamente los 50 millones de dólares. Estas cifras contrastan de forma clara con los salarios de otros competidores, incluso de aquellos con experiencia y resultados consistentes dentro de la Fórmula 1.

¿Checo Pérez, lejos de la élite salarial?

En el caso de Sergio “Checo” Pérez, el piloto mexicano aparece muy por debajo de los líderes económicos del campeonato. Según RacingNews365, su salario estimado para 2026 ronda cifras considerablemente menores en comparación con las grandes estrellas, lo que refleja no solo la jerarquía deportiva, sino también el peso comercial que cada piloto representa para su escudería.

El ranking muestra una gran brecha salarial entre los pilotos mejor pagados y los que están al final de la parrilla. Por ejemplo:

Max Verstappen (Red Bull) encabeza la lista con alrededor de 70 millones de dólares al año .

(Red Bull) encabeza la lista con alrededor de . Lewis Hamilton (Ferrari) le sigue con 60 millones de dólares .

(Ferrari) le sigue con . Más abajo en el ranking, pilotos como Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) aparecen con aproximadamente 8 millones de dólares , una cifra muy inferior a la de los líderes del campeonato.

(Cadillac) aparecen con aproximadamente , una cifra a la de los líderes del campeonato. En la parte baja del listado, rookies o pilotos con menos experiencia tienen salarios de 0,5 a 1 millón de dólares.

El listado también muestra que en la parte baja de la parrilla se encuentran pilotos jóvenes o de reciente ingreso a la F1, cuyos ingresos son notablemente menores y en algunos casos apenas superan el millón de dólares anuales. Esto evidencia que, más allá del talento, la Fórmula 1 sigue siendo una categoría donde el estatus, los títulos y el impacto mediático influyen de manera directa en el salario.

La publicación de estos datos ha generado debate entre aficionados y analistas, quienes señalan que la brecha salarial podría ampliarse aún más en los próximos años, especialmente con la llegada de nuevas escuderías y cambios en el reglamento. Por ahora, la filtración de RacingNews365 deja claro que, en la F1, el volante no siempre pesa lo mismo que el nombre.