Super Bowl LX: los jugadores latinos que harán historia en la NFL este 2026

Estos son los jugadores latinos que participarán en el Super Bowl 2026 Foto: Mundo NFL

En el Super Bowl LX, que se jugará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, la final entre Seattle Seahawks y New England Patriots no solo definirá al campeón de la NFL, sino que también marcará un momento histórico para la comunidad latina.

Más allá del espectáculo musical, con Bad Bunny encabezando el show de medio tiempo en un evento, la presencia de jugadores con raíces latinoamericanas en el emparrillado será uno de los símbolos más poderosos de visibilidad y representación en el deporte estadounidense.

Mientras el mundo se prepara para presenciar la 60ª edición del partido más visto del deporte norteamericano, seis jugadores latinos se perfilan para dejar su marca en la historia de la NFL. Desde campeones consolidados hasta jóvenes promesas, cada uno trae consigo una historia de esfuerzo, identidad y orgullo que trasciende las estadísticas.

¿Quiénes son los jugadores latinos en el Super Bowl LX?

Andy Borregales (Venezuela)

La historia de Andrés “Andy” Borregales es una de las más resonantes de esta edición del Super Bowl. Nacido en Caracas, Venezuela, Borregales emigró con su familia a Estados Unidos a los dos años y creció en Florida, donde desarrolló su talento en el fútbol americano. En su temporada de novato con los New England Patriots, el pateador logró una efectividad del 84.4% en goles de campo y fue una pieza clave en la victoria de su equipo en la final de la AFC, con un gol decisivo en condiciones difíciles. De concretarse su participación el 8 de febrero, será el primer jugador nacido en Venezuela en disputar un Super Bowl.

El jugador venezolano de la NFL Andy Borregales Foto: Especial

Christian González (Colombia)

Otro nombre que resonará con fuerza es el de Christian González, esquinero de los Patriots con raíces colombianas. Nacido en Texas de padre colombiano, González se consolidó esta temporada como uno de los pilares defensivos de Nueva Inglaterra. Su impacto fue notorio en la postemporada, con una intercepción crucial que ayudó a sellar el pase al Super Bowl, y ahora se perfila para ser solo el segundo jugador de origen colombiano en jugar esta final en la historia de la NFL.

El jugador colombiano Christian González Foto: vía Twitter

Jaylinn Hawkins (Panamá)

Completa el trío patriota Jaylinn Hawkins, safety con ascendencia panameña cuya mejor temporada en la NFL lo llevó a registrar más de 70 tacleadas y múltiples intercepciones. Hawkins se ha convertido en un jugador sólido y confiable para la defensa de los Pats, y su presencia en el Super Bowl será también un motivo de orgullo para los fanáticos panameños y latinos en general.

El jugador panameño Jaylinn Hawkins Foto: vía redes sociales

Julian Love (México-Cuba)

Del lado de los Seattle Seahawks, uno de los referentes defensivos será Julian Love, safety de ascendencia mexicana y cubana, cuya trayectoria en la NFL lo ha convertido en un veterano respetado dentro de la liga. Love ha hablado abiertamente de su identidad latina, afirmando que su herencia “representa quién es y quién es su familia”, un mensaje que resonará con muchos fanáticos hispanohablantes durante el partido.

Julian Love: el jugador cubano-mexicano de los Seahawks Foto: vía redes sociales

Elijah Arroyo (México)

También con los Seahawks estará Elijah Arroyo, tight end de origen mexicano cuya conexión con México se forjó en parte de su infancia en Cancún. Aunque su rol en el partido podría ser más limitado por ser su primera final, su presencia simboliza un puente entre la NFL y el crecimiento del interés por el fútbol americano en México y América Latina.

El jugador mexicano Elijah Arroyo presente en el Super Bowl Foto: Especial

Federico Maranges (Puerto Rico)

Finalmente, Federico Maranges, originario de Puerto Rico, completa la lista de latinos en el Super Bowl LX. Aunque a menudo menos visible para el gran público, su presencia es parte de una narrativa más amplia: la de latinos que no solo participan, sino que influyen dentro de una de las ligas deportivas más competitivas del mundo.