Super Bowl 2026: ¿A qué hora inicia el medio tiempo con Bad Bunny y cuánto dura? El puertorriqueño encenderá el medio tiempo del Super Bowl 2026; conoce a qué hora comenzará, cuánto dura y cuáles serán sus posibles canciones (@RocNation y @applemusic)

Bad Bunny será el encargado de encender el medio tiempo del Super Bowl 2026, conoce a qué hora comenzará, cuánto dura y cuáles serán sus posibles canciones.

El puertorriqueño, quien ganó el Grammy al Álbum del Año con DeBÍ TiRAR MáS FOToS y que además en 2025 fue el artista más escuchado en Spotify, continuará acumulando logros, esta vez presentándose en el medio tiempo del Super Bowl LX, el cual se llevará a cabo en Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Aquí te decimos todos los detalles sobre su presentación y cómo podrás verla en vivo.

¿A qué hora empieza el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

La presentación de Bad Bunny durante el medio tiempo del Super Bowl 2026 iniciará aproximadamente entre las 19:00 y 19:30 horas (tiempo del centro de México).

Esto considerando que el Super Bowl LX, donde se enfrentarán los Patriots contra los Seahawks, iniciará a las 17:30 (hora CDMX) y que el medio tiempo inicia tras finalizar el segundo cuarto, por lo que no existe una hora fija para el inicio de la presentación de Bad Bunny.

¿Cuánto tiempo durará la presentación de Bad Bunny?

Los shows de medio tiempo de la NFL suelen durar un aproximado de entre 12 y 15 minutos, tiempo en el que se espera que los artistas como Bad Bunny toquen sus más grandes éxitos.

Sobre su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026, en una conferencia de prensa de Apple Music, Bad Bunny dio un adelanto de lo que será su show, señalando que deberán preocuparse por bailar.

Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo: Canales y plataformas de streaming

El Super Bowl es uno de los eventos más importantes del año para los amantes del Fútbol Americano, pero también para quienes esperan con ansias la presentación del medio tiempo y en esta edición Bad Bunny promete dar un espectáculo único.

Por lo que aquí te decimos dónde podrás seguir la transmisión en vivo del Super Bowl LX este domingo 8 de febrero.

El Super Bowl 2026, así como su show de medio tiempo, podrá ser visto desde diferentes plataformas entre las que se encuentran los canales de televisión abierta Canal 5 y Azteca 7, así como el canal de paga ESPN y Fox Sports.

Mientras que en plataformas de streaming el juego del Super Bowl 2026 será transmitido en Vix Premium, Disney+ y NFL Game Pass en DAZN.

El posible setlist: Las canciones que Bad Bunny podría cantar en el Super Bowl 2026

A pesar de que no se han revelado más detalles sobre el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 en el que se presentará Bad Bunny, en redes sociales ya comienza a circular las especulaciones sobre su posible setlist.

Durante los 12 minutos que posiblemente dure su show, se espera que toque canciones de su más reciente álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS y otros de sus éxitos: