Falta poco para el debut de Checo Pérez con Cadillac en F1: fecha de la primera carrera de la temporada

La presentación del monoplaza de Cadillac durante el Super Bowl LX marcó un hito en la historia reciente de la Fórmula 1. La llegada de la marca estadounidense a la categoría reina ha generado entusiasmo entre aficionados y analistas, especialmente por contar con Sergio “Checo” Pérez como figura principal.

¿Cuándo será la primera carrera de la temporada?

El debut oficial de Checo Pérez con Cadillac se dará en el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo de 2026 en el Circuito Albert Park de Melbourne. Será la primera vez que la escudería compita en F1 y el regreso del mexicano tras un año de pausa, acompañado por Valtteri Bottas como compañero de equipo.

Un reto para Cadillac y Pérez en su regreso a F1

La nueva escudería enfrenta el desafío de demostrar competitividad desde su primera temporada. Para Checo, el reto es consolidar su experiencia y liderazgo en un proyecto que busca posicionar a Cadillac como protagonista en el automovilismo mundial.

El Gran Premio de Australia suele ser una carrera impredecible y muy seguida, lo que convierte este debut en un escenario de máxima tensión. La prensa internacional ya anticipa que la actuación de Pérez y Cadillac será uno de los focos principales de la temporada.

Los seguidores de Checo esperan que su experiencia y talento permitan a Cadillac dar un golpe de autoridad en su estreno, mientras que la comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollará esta nueva etapa en la Fórmula 1.