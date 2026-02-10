Cuartos de final Napoli vs Como en la Copa de Italia 2025-2026: a qué hora y dónde ver

Cuartos de final Napoli vs Como El enfrentamiento para avanzar a la semifinal de la Copa de Italia se llevará a cabo este martes 10 de febrero.

En los cruces de la Serie A, Napoli y Como empataron sin goles, lo que eleva las expectativas de los aficionados y aficionadas del deporte que esperan un nuevo encuentro entre estos equipos.

Por una parte, Como muestra una fuerte posición frente a sus contrincantes tras ganar cuatro de los seis duelos directos que han tenido, sin embargo, la mitad de estos partidos entre ambos fueron victorias que no se han repetido desde 2005.

¿A qué hora de México será el partido Napoli vs Como?

El partido que decidirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales de la competencia italiana de fútbol, será este martes 10 de febrero de 2026, teniendo por escenario el estadio Diego Armando Maradonna.

Esta importante fase de la Copa de Italia 2025-2026 tiene por horario de inicio las 14:00 horas de la tarde, tiempo centro de México.

En el caso de otros países latinoamericanos, el horario será:

Argentina, Uruguay y Chile: 17:00 horas

17:00 horas Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas.

¿Dónde ver el partido Napoli vs Como de la Copa de Italia 2025-2026?

Únicamente para Sudamérica, el partido será transmitido en vivo por el plan premium de Disney+, sin embargo, en México podrá ser presenciado mediante el canal de suscripción FOX One.

Este importante encuentro definirá al equipo que avanza a las seminifales de la Copa de Italia, prometiendo un encuentro lleno de tensiones y emoción.