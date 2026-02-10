Deportes

El patinador mexicano sorprende en Milano Cortina 2026, clasificando por segunda vez consecutiva a la final olímpica en patinaje artístico; es el primer mexicano en la historia en lograr esta hazaña.

¡Sí se pudo! Donovan Carrillo clasifica a la final olímpica en los Milano Cortina 2026

Por Erandi Estrada
Patinador mexicano hizo historia.
Donovan Carrillo clasifica al Programa Libre Patinador mexicano hizo historia.

Donovan Carrillo ha clasificado por segunda vez consecutiva en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, teniendo una participación que obtuvo un puntaje final de 75.56, superando a los competidores que se presentaron después de él a pesar de no haber obtenido la mejor marca de su carrera.

Este programa corto lo clasifica directamente en la final olímpica, una hazaña que logró anteriormente en Beijing 2022 y lo coronó como el primer mexicano que clasificaba al programa libre en patinaje artístico.

Ahora, tras su debut en Milano Cortina 2026, Donovan Carrillo vuelve a hacer historia y demuestra que, como dijo tras la finalización de su programa corto este martes, “los sueños sí se cumplen”.

¿Cómo fue el programa corto de Donovan Carrillo?

El patinaje artístico se divide en dos segmentos: programa corto programa libre. El primero de ellos suele tener casi tres minutos de duración y está enfocado a calificar la presición técnica con elementos obligatorios.

