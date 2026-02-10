[VIDEO] Así fue el programa corto de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026 De clasificar en los primeros 24 lugares, el mexicano avanzará a la final olímpica.

El patinador artístico mexicano se presentó por segunda vez consecutiva en una edición de los Olímpicos de Invierno, debutando este martes 10 de febrero con la presentación de su programa corto en Milano Cortina 2026.

La competencia inició a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, donde Carrillo tendrá que colocarse entre losprimeros 24 competidores para clasificar al programa libre y, de esta forma, competir una vez más en la final olímpica.

¡ERES GIGANTE, DONOVAN!👏



El patinador mexicano @DonovanDCarr brilla en la Milano Ice Skating Arena tras presentarse en estos Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de 'Hip Hip Chin Chin'🇲🇽⛸️ ¡Vamos por esa final! pic.twitter.com/XVZLdBQdSN — Claro Sports (@ClaroSports) February 10, 2026

¿Cuál fue la puntuación de Donovan Carrillo?

El patinador mexicano obtuvo un puntaje final de 75.56 en su programa corto; a pesar de no ser su mejor marca, aún puede superar a los patinadores en fila para la presentación de este martes.

Carrillo utilizó la rutina Hip-Hip Chin Chin para su programa corto de este martes, patinando al ritmo de cuatro versiones de esta misma canción perfeccionada para las Olimpiadas invernales de este año.

De colocarse entre los primeros 24 puestos, Donovan avanzaría a la final como hizo en Beijing y presentaría su programa libre, categoría que está enfocada en la creatividad, resistencia y mayor variedad de elementos.

El desempeño de Donovan Carrillo en su programa corto Milano Cortina 2026

Después de su presentación, el mexicano saltó al tercer puesto hasta este momento de la competencia con un puntaje completo de 75.56 tras ser el quinto patinador en el programa corto de patinaje artístico para los Olímpicos de Invierno 2026.

El puntaje desglosado que obtuvo de la mesa de jueces, fue el siguiente:

Puntuación de elementos técnicos (TES): 39.71

39.71 Puntuación componente del programa (PCS): 36.85

36.85 Deducciones: -1.00

Al finalizar su vibrante presentación, Donovan se dirigió al público para exclamar con orgullo: “Esto es para México, ¡los sueños se hacen realidad!"