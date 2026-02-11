Los 49ers jugarán en el Azteca-Banorte, confirma Sutcliffe: ¿cuándo y contra quién será su juego de la NFL en México?

Invitados de lujo Los 49ers jugaron en 2022, último juego de la NFL que ha habido en México, en el Estadio Azteca. (Cuartoscuro)

Si te gusta la NFL y le vas a los 49ers de San Francisco, recibirás una doble gran noticia.

La NFL (National Football League) ha confirmado el regreso de un juego de temporada regular a la Ciudad de México para la temporada 2026, rompiendo una ausencia que se extendió desde 2022.

De acuerdo al periodista de ESPN, John Sutcliffe, el equipo que jugará como local en el Estadio Banorte (es decir, el Azteca) se trata nada más y nada menos que San Francisco, que fue el último equipo de la liga en jugar en territorio nacional, en el referido año.

“Ese es el equipo que jugará en el Azteca Banorte este 2026″, aseveró el reportero, quien el domingo pasado adelantó, desde la cancha, que Ricky Martin y Lady Gaga serían invitados de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl.

“(Los 49ers) le han echado muchas ganas al mercado mexicano”, enfatizó el periodista.

¿Cuándo será el juego de los 49ers en México y contra qué equipo?

Sutcliffe, en sus redes sociales, indicó que, aunque los 49ers jugarán de local en el Estadio Banorte, aún no está confirmado quién será el equipo rival que también pisará suelo mexicano.

Arizona, Denver, Minnesota, Philadelphia, Miami, Washington, Los Ángeles y los Raiders son algunos de los candidatos, e inclusive los Halcones Marinos de Seattle, equipo que ganó el Super Bowl del domingo pasado ante los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Hasta ahora no hay fecha confirmada para el juego en México, sin embargo, sería entre septiembre y noviembre, dependiendo de las fechas en las que San Francisco juegue de local.

“Tú, fan de los 49ers, vienen a México”, resaltó Sutcliffe, quien recordó que, además del público mexicano, San Francisco busca captar a los australianos, con juegos en aquel país del cono sur.