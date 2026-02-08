Cómo estuvo el show de medio tiempo de Bad Bunny Super Bowl 2026: así puso a bailar al mundo entero Benito

Actuación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 Foto: Vía redes sociales

Sin duda, el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl XL fue uno de los más esperados y vistos en la historia de la NFL. Fue así que El puertorriqueño Bad Bunny subió al escenario para encabezar el espectáculo más visto del año, y lo hizo con una mezcla de música, ritmo, orgullo cultural y una energía que hizo latir el corazón de millones en todo el mundo.

Desde que fue anunciado como cabeza del Halftime Show, las expectativas habían sido gigantes. Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, llegó a este momento en el punto más alto de su carrera tras haber ganado el Grammy al Álbum del Año y consolidarse como uno de los artistas más influyentes de la música global.

La puesta en escena combinó elementos de su cultura puertorriqueña y latinoamericana con la magnitud que exige uno de los eventos deportivos más vistos del planeta, congregando una audiencia estimada en más de 100 millones de personas.

Cachetada a Trump Lady Gaga fue la única voz que se oyó en inglés en el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Superbowl (CHRIS TORRES/EFE)

Setlist de Bad Bunny en el Super Bowl

Tití me pregunto

Yo Perreo sola

Safaera

Party

Voy a llevarte a PR

eOO

MoNACo

Die with a SMILE (invitada Lady Gaga )

) BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

Lo que le pasó a Hawái (invitado Ricky Martin )

) El apagón

CAFé CON RON

DEBÍ tIRAR MÁS FOTOS

¿Cuáles fueron los artistas invitados de Bad Bunny?

Lady Gaga

Ricky Martin

¿Qué famosos estuvieron en la casita de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Para este show no podía faltar la ya famosa Casita de Bad Bunny, en el que estuvieron personalidades del mundo del espectáculo, como ya es tradición. No obstante, para esta edición del Super Bowl, estas fueron las personalidades:

Karol G

Cardi B

Jessica Alba

Pedro Pascal

Young Miko

Karol G y Cardi B, invitadas a La Casita de Bad Bunny Foto: vía redes sociales

Si bien la música y la producción técnica fueron impecables —con ritmo, luces, escenografía y una interacción directa con el público presencial y virtual, así como bailarines extraordinarios— Benito evocó a la cultura latinoamericana con un discurso cuidadoso en el que evocó los nombres de las naciones que conforman Latinoamérica.

No obstante, uno de los puntos centrales de dicho discurso sucedió casi al final de la presentación, cuando tomó uno de los balones y azotándolo contra el piso, pronunció las palabras: “SEGUIMOS AQUÍ”, en evidente referencia a la comunidad migrante que vive en EU y que está siendo el flanco de los ataques de la actual administración de Donald Trump contra el ICE.

Para muchas personas, lo que hizo Bad Bunny fue abrir las puertas a una expresión cultural en español en uno de los escenarios más mediáticos del mundo.

En redes sociales, miles de seguidores están compartiendo clips, emociones y la sensación de sentirse visibilizados en un espacio global, mientras que otros aplaudieron la fusión de ritmos latinos con una plataforma deportiva masiva. Para muchos fanáticos, este halftime show quedará en la memoria por su carácter festivo, enérgico y simbólico.

Este show de medio tiempo no fue simplemente un concierto: fue una declaración de presencia cultural, de ritmo, de celebración y de orgullo colectivo