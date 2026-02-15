Anthony Kim firma un regreso legendario y desplaza a Jon Rahm al segundo lugar en Adelaida

REGRESO CON GLORIA. Una victoria para la historia.

El estadounidense Anthony Kim, tras 12 años fuera de la élite, protagonizó una de las historias más sorprendentes en el LIV Golf Adelaide 2026, disputado en The Grange Golf Club, al imponerse con un espectacular cierre de 63 golpes y nueve birdies, para finalizar el torneo con -23.

El español Jon Rahm terminó en la segunda posición con -20, mientras que Bryson DeChambeau, Tyrrell Hatton y Peter Uihlein compartieron la tercera plaza con -17.

RAHM Y DECHAMBEAU APUNTABAN AL DUELO ESTELAR… HASTA LA IRRUPCIÓN DE KIM

Todo apuntaba a un cierre de alto voltaje entre Rahm y DeChambeau, líderes al arrancar el domingo con 197 golpes (-19) y cinco golpes de ventaja sobre Kim. Sin embargo, el californiano irrumpió de forma inesperada, jugando con la soltura y la agresividad que lo caracterizaron en sus años de mayor proyección.

Su tarjeta final de 63 golpes cambió por completo el guion previsto y selló uno de los triunfos más emotivos en la historia reciente del LIV Golf.

LA REDENCIÓN DE ANTHONY KIM: UN REGRESO QUE PARECÍA IMPOSIBLE

Fichado para esta temporada por los 4Aces de Dustin Johnson, en sustitución de Patrick Reed, Kim volvió a competir en un equipo del LIV tras una prolongada ausencia por lesiones y un declive personal que lo alejó del golf competitivo desde 2012.

En 2024 reapareció como agente libre, disputó diez torneos y rara vez se acercó a los primeros lugares. En 2025 mostró progresión y finalizó quinto en el PIF Saudi International, lo que le permitió obtener una plaza para la temporada 2026 a través de las LIV Golf Promotions.

El triunfo en Adelaida simboliza no solo su resurgimiento deportivo, sino también una historia de perseverancia que trasciende el golf.

RESULTADOS DE LOS MEXICANOS: ANCER BRILLA, ORTIZ BATALLA

La participación mexicana tuvo dos matices: la solidez de Abraham Ancer y una semana complicada para Carlos Ortiz.

Abraham Ancer (T12, -14)

Abraham Ancer firmó una actuación destacada al finalizar empatado en el sitio 12 con un total de -14, ubicándose entre los mejores de Torque GC, su equipo. Por esta posición se llevó una bolsa de $350,000 USD.

Su consistencia lo consolidó nuevamente como uno de los latinoamericanos más competitivos del circuito.

Carlos Ortiz (T42, -5)

El también mexicano Carlos Ortiz terminó empatado en la posición 42 con -5, en una semana en la que batalló para encontrar el ritmo necesario para escalar posiciones. Ortiz obtuvo una bolsa de $129,500 USD por su desempeño.

KIM ABANDONA EL PAPEL DE ‘UNDERDOG’ Y ESCRIBE HISTORIA EN AUSTRALIA

Considerado durante dos temporadas como un jugador de relleno en el circuito, Anthony Kim se transforma tras esta victoria en un protagonista inesperado dentro del LIV. Su triunfo no solo le otorga 4 millones de dólares, sino que también lo coloca como el ejemplo más poderoso del impacto del circuito en la revitalización de carreras deportivas.

Mientras tanto, Jon Rahm vuelve a quedar en el top 2 por segunda ocasión consecutiva, confirmando su consistencia en esta temporada 2026.

UN TORNEO QUE REAFIRMA LA NATURALEZA IMPREDECIBLE DEL LIV GOLF

El LIV Golf Adelaide volvió a entregar un espectáculo impredecible: grandes favoritos, giros drásticos en la clasificación, historias de resurrección deportiva y una afición australiana que convirtió The Grange en un escenario vibrante.

Y en ese contexto, Kim, Rahm, Ancer y Ortiz dejaron huellas muy distintas, pero igualmente relevantes dentro de un torneo que será recordado por muchos años.