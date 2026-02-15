Nicolás Ibáñez castiga a su exequipo: Cruz Azul vence a Tigres y asciende al segundo lugar del Clausura 2026

DE ENSUEÑO. A Nicolas Ibanez le funcionó la Ley de la Atracción. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

El Cruz Azul de Nicolás Larcamón dio un golpe de autoridad en la sexta jornada del Clausura 2026, al imponerse 2-1 a Tigres UANL en Puebla, en un duelo marcado por la intensidad y por el protagonismo del exjugador felino Nicolás Ibáñez, figura del encuentro.

Tras un arranque parejo, Ibáñez estuvo a punto de abrir el marcador al minuto 7, mientras que, del lado visitante, un remate de cabeza del brasileño Joaquim exigió al guardameta Andrés Gudiño al 16. Tigres tuvo más posesión, pero los celestes fueron más frontales en ataque.

AUTOGOL DE JOAQUIM E IBÁÑEZ SENTENCIAN LA VICTORIA

Para el complemento, La Máquina adelantó líneas y aumentó la presión ofensiva. Al minuto 51, Ibáñez volvió a exigir a Nahuel Guzmán, quien salvó el arco felino con una reacción brillante.

Sin embargo, el dominio celeste se reflejó pronto: al 56′, un desafortunado desvío del brasileño Joaquim terminó en autogol, poniendo el 1-0. Apenas cuatro minutos más tarde, al 60′, llegó el golpe emocional del encuentro: Ibáñez, atento a un rebote de Guzmán, definió de derecha y firmó el 2-0, celebrando ante su exequipo

CORREA DESCUENTA, PERO TIGRES NO ALCANZA

Herido en su orgullo, Tigres reaccionó al minuto 71, cuando el campeón mundial argentino Ángel Correa definió de zurda tras un pase de Vladimir Loroña, acercando a los felinos en el marcador.

El cierre fue de ida y vuelta, con ambos conjuntos intentando romper las defensas, pero ninguno logró alterar el marcador. Cruz Azul manejó los tiempos con oficio y Tigres careció de claridad en el último toque.

LA MÁQUINA ES SUBLÍDER Y SIGUE LA CAZA DEL GUADALAJARA

Con el triunfo, Cruz Azul llegó a 4 victorias, 1 empate, 1 derrota y 13 puntos, cifras que lo catapultan al segundo lugar del Clausura 2026. Los celestes se colocan a cinco unidades del líder Guadalajara, que mantiene paso perfecto tras vencer 1-0 al América el sábado.

Tigres, por su parte, continúa en zona media de la tabla, lejos de la consistencia ofensiva y defensiva que lo caracterizó en temporadas anteriores.