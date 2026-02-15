Sarah Schleper queda descalificada del Slalom Gigante en Milano Cortina 2026

HISTÓRICA. La mexicana Sarah Schleper se despide con la frente en alto. (ANDREA SOLERO/EFE)

La esquiadora mexicana Sarah Schleper quedó descalificada del Slalom Gigante en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, luego de que su equipo fuera medido y se determinara que uno de sus esquís excedía por un milímetro la longitud permitida por el reglamento.

La atleta había completado su primer descenso en 1:08.95, registro que la ubicaba en la posición 44 provisional. Sin embargo, tras la revisión técnica posterior, los jueces invalidaron su resultado y confirmaron su eliminación de la prueba.

“ES TERRIBLE, NO ES LA MANERA EN LA QUE QUIERO DESPEDIRME”

Visiblemente afectada, Schleper explicó lo sucedido para Claro Sports:“Me descalificaron. Hay unas reglas en los esquíes, que en esta parte deben medir 50 milímetros y yo estaba en 51. No sé por qué. Los medí anoche y me descalifican. Es terrible, no es la manera en la que quiero despedir a mi deporte, pero todavía tenemos mañana y espero que Lasse pueda aliviar ese dolor.”

Con esta decisión, la competidora de 44 años concluyó su participación en Milano Cortina, edición en la que impuso un nuevo récord para México al convertirse en la primera deportista del país con siete Juegos Olímpicos de Invierno.

LA ETERNA ESQUIADORA MEXICANA: UN LEGADO SIN PRECEDENTES

La descalificación no opaca la trayectoria de Sarah Schleper, una figura excepcional dentro del deporte invernal mexicano. Sus marcas la sostienen como:

La mexicana con más participaciones en Juegos de Invierno (siete).

en Juegos de Invierno (siete). La autora del mejor resultado histórico para México en esquí alpino (26º en Super-G).

para México en esquí alpino (26º en Super-G). La única mujer que ha representado a la bandera tricolor en tres ediciones invernales consecutivas desde su naturalización.

Su historia destaca por una carrera que desafió las convenciones. Nacida en Colorado, Estados Unidos, se naturalizó mexicana tras casarse con el entrenador Federico Gaxiola, adoptando la bandera de México desde 2014 y compitiendo oficialmente desde 2017.

DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO: UNA VIDA DEDICADA AL ESQUÍ ALPINO

Antes de su etapa con México, Schleper formó parte del equipo olímpico estadounidense y compitió con esa delegación en cuatro ediciones: Nagano 1998, Salt Lake 2002, Torino 2006 y Vancouver 2010. Su retiro en 2011 dejó una de las imágenes más recordadas del esquí: se detuvo a mitad de pista para cargar a su hijo pequeño y completar el descenso con él en brazos.

Ese niño, Lasse Gaxiola, hoy de 18 años, la acompañó en Milano Cortina y, junto a ella, formó la primera dupla madre–hijo en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno en la misma especialidad. Ambos participaron en el Slalom Gigante, un hecho sin precedentes para el movimiento olímpico.

UN ADIÓS AMARGO, PERO UN LEGADO QUE TRASCIENDE

Aunque la descalificación marcó un cierre inesperado para Sarah Schleper, su influencia en el desarrollo del esquí alpino en México permanece intacta. Con siete Juegos Olímpicos, más de dos décadas de experiencia internacional y una historia que combina legado familiar y determinación, su figura continúa siendo un pilar para las nuevas generaciones del deporte invernal en el país.