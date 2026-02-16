Alcaraz apunta al título en Doha: busca repetir la fórmula ganadora tras sus últimos Grand Slams

EL NÚMERO UNO. El murciano se pone en modo triunfador.

El español Carlos Alcaraz, reciente campeón del Abierto de Australia 2026, inicia este martes su camino en el ATP 500 de Doha, donde enfrentará al francés Arthur Rinderknech alrededor de las 19:30 CET. El murciano, de 22 años y actual número 1 del mundo, llega a Catar con un reto que ya conoce bien: volver a ganar un torneo justo después de un Grand Slam, algo que logró tras sus últimos títulos en Roland Garros y el US Open.

El duelo ante Rinderknech será el quinto entre ambos y el historial favorece ampliamente a Alcaraz por 4-0, con cuatro victorias en duelos previos disputados en el US Open, Queen’s y Flushing Meadows entre 2021 y 2024. El francés, número 30 del ranking, tendrá que romper una racha demoledora para intentar frenar al máximo favorito del torneo.

LOS PRECEDENTES LE SONRIERON A ALCARAZ… Y ACABARON EN TÍTULOS

Dos de esos enfrentamientos se produjeron la temporada pasada, con triunfos españoles tanto en los octavos del US Open 2025 (7-6 (3), 6-3, 6-4) como en los cuartos de final del ATP 500 de Queen’s (7-5, 6-4). Ambos torneos terminaron con Alcaraz levantando el trofeo.

Los otros dos antecedentes reflejan el ascenso meteórico del murciano: en 2023, se impuso al francés en la primera ronda de Queen’s (4-6, 7-5, 7-6 (3)) y en 2021, en la segunda ronda del US Open, donde firmó un triunfo trabajado por 7-6 (6), 4-6, 6-1 y 6-4.

REGRESO A DOHA CON CUENTAS PENDIENTES

Esta será apenas la segunda participación de Alcaraz en Doha, después de su eliminación en los cuartos de final de 2025 ante el checo Jiri Lehecka (3-6, 6-3, 4-6). El pupilo de Samuel López afronta esta edición con otra perspectiva: llega como campeón de Grand Slam, como líder del ranking y con un inicio de temporada perfecto.

UNA TEMPORADA QUE COMENZÓ CON UNA REMONTADA HISTÓRICA

El murciano aterriza en Catar tras conquistar el Abierto de Australia, su séptimo major y primero en Melbourne, donde derrotó al serbio Novak Djokovic con una actuación memorable (2-6, 6-2, 6-3, 7-5). Ese título marcó el inicio de lo que podría ser otra campaña repleta de éxitos.

De conseguir la corona en Doha, Alcaraz sumaría el vigésimo sexto título de su carrera y el segundo de 2026.

LA FÓRMULA ALCARAZ: GANAR UN GRAND SLAM Y ENCADENAR OTRO TÍTULO

En los últimos años, Alcaraz ha demostrado una capacidad excepcional para mantener la inercia ganadora tras un título de Grand Slam. La secuencia es contundente:

US Open 2022 → Victoria en la Copa Davis ante Soon Woo Kwon (6-4, 7-6 (1)).

Victoria en la ante Soon Woo Kwon (6-4, 7-6 (1)). Wimbledon 2023 → Triunfo en el Masters 1,000 de Canadá vs. Ben Shelton (6-3, 7-6 (3)).

Triunfo en el vs. Ben Shelton (6-3, 7-6 (3)). Roland Garros 2024 → Campeón en el ATP 500 de Queen’s vs. Francisco Cerúndolo (6-1, 7-5).

Campeón en el vs. Francisco Cerúndolo (6-1, 7-5). Wimbledon 2024 → Victoria en los Juegos Olímpicos de París ante Hady Habib (6-3, 6-1).

Victoria en los ante Hady Habib (6-3, 6-1). Roland Garros 2025 → Nuevo título en Queen’s , superando a Adam Walton (6-4, 7-6 (4)) y a Jiri Lehecka en la final (7-5, 6-7 (5), 6-2).

Nuevo título en , superando a Adam Walton (6-4, 7-6 (4)) y a en la final (7-5, 6-7 (5), 6-2). US Open 2025 → Campeón en el ATP 500 de Tokio , venciendo a Sebastián Báez y a Taylor Fritz (doble 6-4).

Campeón en el , venciendo a Sebastián Báez y a (doble 6-4). Abierto de Australia 2026 → Doha es el próximo examen.

¿REPETIRÁ LA HISTORIA EN DOHA?

El torneo catarí se convierte así en una prueba para determinar si el número 1 del mundo mantiene la tendencia que lo ha caracterizado: usar el impulso de un Grand Slam para encadenar otro título de inmediato.

La misión comienza hoy, y Doha podría ser el décimo capítulo de esa fórmula victoriosa.