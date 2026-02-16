Anthony Kim firma un regreso épico: del puesto 847 al 203 del ránking mundial

KIM. Un histórico salto en el ránking mundial.

La progresión más llamativa de la semana en el Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR) la protagoniza el estadounidense Anthony Kim, quien dio un salto monumental del puesto 847 al 203 tras su triunfo histórico en el torneo de Adelaida, correspondiente al circuito LIV Golf.

Kim, de 40 años, vivió una larga ausencia del golf profesional —doce años— marcada por lesiones, problemas personales y adicciones a las drogas, hasta que este fin de semana firmó uno de los regresos más sorprendentes de la era moderna. Su victoria llegó tras una remontada brillante frente al español Jon Rahm, a quien superó en la recta final en territorio australiano.

EL RENACER DE UN TALENTO PERDIDO

El norteamericano había llegado a ser número 6 del mundo en 2008, consolidándose como una de las grandes promesas del golf estadounidense. Su triunfo en Adelaida es el primero desde 2010 y simboliza una recuperación deportiva y personal que pocos imaginaban posible.

Con este resultado, Kim se coloca nuevamente en el radar competitivo global y en la conversación de los jugadores capaces de amenazar a la élite.

FLEETWOOD REGRESA AL PODIO MUNDIAL Y MORIKAWA VUELVE AL TOP 10

El inglés Tommy Fleetwood recuperó la tercera posición del ránking, desplazando a su compatriota Justin Rose, mientras que el estadounidense Collin Morikawa ascendió al quinto puesto tras coronarse en Pebble Beach, donde consiguió su primer triunfo en el PGA Tour después de 847 días sin ganar.

Morikawa, quien inició la semana en la posición 19, vuelve así al top 10 de la clasificación mundial.

SCHEFFLER, LÍDER SÓLIDO; CAMBIOS EN EL TOP 10

El estadounidense Scottie Scheffler se mantiene como número uno con un promedio dominante de 17,12 puntos (684,97 acumulados). Scheffler finalizó tercero en Pebble Beach, empatado precisamente con Fleetwood, ahora nuevamente tercero del mundo.

Del top 10 sale el estadounidense Ben Griffin e ingresa el japonés Hideki Matsuyama, quien continúa consolidándose entre los jugadores más constantes del circuito.

RAHM SIGUE ESCALANDO Y LOS LATINOAMERICANOS AVANZAN

Por su parte, el español Jon Rahm, subcampeón tanto en Adelaida como previamente en Riad, continúa sumando puntos en el ránking gracias a que LIV Golf otorgó unidades por primera vez esta temporada a los diez primeros de cada torneo. Rahm avanza del puesto 67 al 50, recuperando terreno rumbo al top 30.

PROGRESOS LATINOAMERICANOS

Entre los latinoamericanos, también hubo movimientos importantes:

Nicolás Echavarría (Colombia) : sube del 65 al 58 tras una sólida actuación en Pebble Beach.

: sube del tras una sólida actuación en Pebble Beach. David Puig (España) : asciende al 87 , confirmando su crecimiento en LIV.

: asciende al , confirmando su crecimiento en LIV. Jhonattan Vegas (Venezuela) : cierra el top 100 .

: cierra el . Emiliano Grillo (Argentina): avanza al 109, mejorando un puesto.

MORIKAWA VUELVE A BRILLAR EN PEBBLE BEACH

Mientras tanto, el torneo de Pebble Beach vio el regreso al triunfo de Collin Morikawa, quien no ganaba en el PGA Tour desde hacía casi dos años y medio. El estadounidense firmó una ronda final de 67 golpes (-5) y un acumulado de -22, superando por un impacto al austríaco Sepp Straka y al australiano Min Woo Lee.

Una victoria esperada y una definición dramática

Morikawa tuvo que esperar cerca de 30 minutos antes de embocar su birdie final en el hoyo 18, debido a errores y demoras de los grupos que lo precedían. Al final, su temple le permitió sellar su séptimo título en el circuito.

El líder mundial Scottie Scheffler y Tommy Fleetwood compartieron el tercer lugar con -20, mientras que el colombiano Nicolás Echavarría finalizó con -18 tras una ronda de cinco bajo par.