Chivas vs Atlas Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Chivas vs Atlas Femenil Guadalajara juega hoy el Clásico Tapatío en el Estadio Akron (Crónica Digital)

Chivas y Atlas femenil protagonizan uno de los partidos más interesantes de la jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, a disputarse hoy en el Estadio Akron. A continuación, te presentamos todos los detalles del clásico tapatío de este lunes 16 de febrero: horario y dónde ver en vivo.

Previa y pronóstico Chivas vs Atlas Femenil | Partido de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Club Deportivo Guadalajara Femenil está obligado a ganar en casa si quiere quedarse con el subliderato general. En este momento se encuentra en la cuarta posición con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y una derrota; si en esta fecha obtiene los tres puntos supera a América femenil y se queda en la segunda posición de la tabla general.

El Chiverío quiere retomar la senda del triunfo luego de caer ante Pumas por la mínima en la jornada anterior; por ello buscan repetir la dosis a las rojinegras, a quienes vencieron a domicilio en el Apertura 2025 por dos goles de diferencia, con un tanto de la goleadora Alicia Cervantes, que se perfila como titular hoy en el Estadio Akron.

El pronóstico es de una victoria para Chivas Femenil y con este resultado terminaría como sublíder del futbol mexicano femenil al terminar la jornada 9 del Clausura 2025.

¿A qué hora juegan Chivas vs Atlas Femenil hoy?

El partido inicia en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Chivas vs Atlas Femenil?

El partido no va por TV abierta. Lo puedes ver en vivo por Amazon, Foxx One y Tubi.

Alineaciones probables Chivas vs Atlas Femenil

Guadalajara: Blanca Félix; Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López, Gabriela Valenzuela; Eva González, Joselyn De la Rosa, Yamile Franco; Carolina Jaramillo, Denise Castro y Alicia Cervantes.

Atlas: Camila Vázquez; Iliana Jasso, María Sainz, Vanessa Penuna; Laila Saravia, Maritza Maldonado, Ashley López, Karen Flores; Sanjuana Muñoz, Brenda Cerén y Noemí Villalobos.