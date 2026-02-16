Floyd Mayweather vs Mike Tyson: revelan fecha y sede para la esperada pelea de exhibición

Floyd Mayweather Jr. y Mike Tyson volverían al ring en 2026 para protagonizar un combate de exhibición que ya tendría fecha y lugar definidos, generando gran expectativa entre los aficionados al boxeo.

¿Cuándo será la pelea Mayweather vs Tyson?

Según fuentes de Ring Magazine, el combate está proyectado para realizarse el 25 de abril de 2026, aunque los detalles finales aún están sujetos a confirmación por parte de los organizadores.

¿Dónde se llevará a cabo el combate?

De acuerdo con la misma información, la pelea tendría como sede la República Democrática del Congo, en África, una elección que busca darle un carácter histórico e internacional al evento.

¿Qué tipo de pelea será?

El enfrentamiento entre Mayweather y Tyson será una exhibición, por lo que:

• No contará para sus marcas profesionales

• No estará avalado por un organismo oficial

• Se adaptarán reglas especiales debido a la diferencia de edad y peso entre ambos

Contexto del enfrentamiento

Mike Tyson, quien ronda los 60 años, ha mostrado interés en seguir participando en eventos especiales tras su regreso al ring en años recientes. Por su parte, Floyd Mayweather, invicto con marca de 50-0, se ha mantenido activo en combates de exhibición alrededor del mundo.

Aunque aún faltan anuncios oficiales sobre la transmisión y la venta de boletos, el posible choque entre estas dos figuras históricas ya se perfila como uno de los espectáculos más mediáticos del boxeo en 2026.