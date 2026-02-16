Isaac del Toro gana la Etapa 1 del UAE: fecha, hora y dónde ver la segunda etapa del tour

Ciclista mexicano Isaac del Toro Abrió su temporada con una victoria en el arranque del UAE Tour 2026. En una jornada marcada por el viento y un recorrido recortado.

El mexicano Isaac del Toro inició la temporada 2026 con el pie derecho al imponerse en la primera etapa del UAE Tour, una carrera con pocos movimientos durante gran parte del trayecto y que se decidió en el último kilómetro donde el corredor del UAE Team Emirates aprovechó su potencia en el sprint final para cruzar primero la meta y asumir el liderato general.

El viento, uno de los mayores rivales para Isaac del Toro

La jornada inaugural se vio condicionada por fuertes rachas de viento en el desierto emiratí, lo que llevó a la organización a reducir el recorrido original de 144 a 118 kilómetros entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace. Pese a las condiciones, los ciclistas avanzaron compactos durante casi todo el día, con una velocidad media cercana a los 47 km/h.

Con un tiempo de 2:30:56 horas, el ciclista de Ensenada superó al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi. En el mismo registro entró el belga Remco Evenepoel, uno de los nombres fuertes del pelotón. El resultado le da a Del Toro una ventaja de cuatro segundos sobre Bol y seis sobre Tiberi en la general.

Etapa 2 del UAE Tour: ¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro?

La segunda etapa del UAE Tour 2026 se disputa este martes 17 de febrero y marcará el primer examen contra el reloj donde Del Toro volverá a escena en una contrarreloj individual de 12.2 kilómetros, donde defenderá el maillot de líder y buscará ampliar su ventaja frente a los principales contendientes.

La actividad continuará con inicio y final en Hudayriyat Island, un trazado corto pero exigente. El recorrido está dividido en una primera mitad favorable para rodadores y un tramo final más técnico, clave para marcar diferencias.

¿Dónde y a qué hora ver la Etapa 2 del UAE Tour en México?

Se podrá seguir en vivo a través de ESPN, Disney+ y FloBikes, con transmisión desde las 3:00 horas, tiempo del centro de México.

Con este resultado, Isaac del Toro confirma su buen momento y arranca el calendario 2026 como líder en una de las pruebas más importantes del inicio de temporada.