Mazatlán vs Tigres Femenil: horario, canal y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Mazatlán y Tigres se enfrentan este lunes en el cierre de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en un duelo donde las Amazonas parten como favoritas, pero las Cañoneras buscarán dar la sorpresa en casa.

¿A qué hora juega Mazatlán vs Tigres Femenil?

• Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026

• Hora: 21:10 horas (tiempo del centro de México)

¿Dónde se juega el partido?

El encuentro se disputará en el Estadio El Encanto, casa del Mazatlán FC.

¿Qué canal transmite Mazatlán vs Tigres Femenil?

Podrás ver el partido en vivo a través de:

• FOX One

• Streaming: Tubi

¿Cómo llegan los equipos?

Mazatlán llega ubicado alrededor del lugar 11 de la tabla y buscará aprovechar la localía para escalar posiciones. Por su parte, Tigres se encuentra en la parte alta de la clasificación y quiere mantenerse en la pelea por los primeros puestos del torneo.