Se agotan inscripciones al Medio Maratón CDMX en el primer fin de semana y “runners” se quejan por caída del sistema

Medio Maratón CDMX 2026 Las inscripciones se agotaron apenas en un fin de semana para el evento deportivo.

México confirma que sigue viviendo su “Running era” agotando las inscripciones para el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026. En menos de 48 horas, los 30 mil números disponibles para correr los 21 kilómetros de la capital del país fueron comprados, generando molestia por las fallas en la plataforma oficial y polémica por quienes se inscriben “por moda” o “FOMO”.

Ya no hay inscripciones para el Medio Maratón CDMX

Desde semanas pasadas, la organización del evento anunció que las inscripciones para el Medio Maratón de la CDMX estarían disponibles a partir del sábado 14 de febrero, día en que se celebra el Día del Amor y la Amistad o San Valentín. Sin embargo, miles de “runners” no pudieron llevar a cabo su inscripción, debido a que la alta demanda generó un colapso tanto en la plataforma habitual como en el sitio de Emoción Deportiva.

La plataforma emitió un comunicado informando que la demanda había rebasado sus expectativas.

Ante esta situación, las personas tuvieron que acudir a las tiendas Martí, donde también podían realizar su registro. Como si se tratara de un concierto o de una película de Avengers, las personas tuvieron que hacer largas filas para poder adquirir su folio. En una situación inédita, estos se acabaron en las primera 48 horas. Aunque las páginas oficiales todavía no lo han informado, la carrera ya aparece como “Agotada” en el sitio oficial de Emoción Deportiva. En años anteriores, nunca se había visto una demanda tan alta por participar en este evento deportivo.

¿Cuál es la polémica con las inscripciones del Medio Maratón de la CDMX?

El punto de fricción en torno al Medio Maratón de la Ciudad de México surge principalmente entre dos visiones distintas sobre lo que representa participar en una carrera de 21 kilómetros.

Por un lado, corredores que entrenan durante meses consideran que obtener un lugar en el evento es el resultado de disciplina, constancia y preparación física, por lo que perciben frustración cuando las inscripciones se agotan rápidamente y sienten que el cupo pudo haber quedado en manos de personas que no necesariamente asumen el mismo nivel de compromiso deportivo.

Por otro lado, existe una postura que defiende que el running es una actividad abierta y diversa, donde cada persona puede tener motivaciones distintas para participar. En este grupo se ubican quienes son señalados por algunos como participantes por “moda” o por “FOMO” (miedo a quedarse fuera), es decir, personas que buscan vivir la experiencia, compartirla en redes sociales o formar parte de un evento popular, sin que necesariamente su objetivo principal sea la competencia o la marca personal. Para ellos, la carrera también es un espacio social, cultural y de bienestar, no exclusivamente competitivo.

¿Qué otras carreras de Medio Maratón hay en CDMX?

Por otra parte, si fuiste de las personas que no alcanzó inscripción, tal vez podrías considerar las siguientes opciones:

21k Kardias TUDN | 22 de marzo

Medio Maratón Emoción Deportiva | 17 de mayo

21K del Día del Padre | 21 de junio

21K After Dark Tour Nike (aún por confirmar)

21k Rock’n Roll Mexico Cirty 2026 | 13 de diciembre

Por otra parte, las inscripciones al Maratón todavía se encuentran abiertas.