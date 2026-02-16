Toluca vs Pachuca Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil continúa su actividad este lunes 16 de febrero de 2026 con el enfrentamiento entre Toluca y Pachuca, dos equipos que han mostrado protagonismo en el torneo y que buscan sumar puntos importantes.

El partido se disputará en el Estadio Nemesio Díez, donde las Diablas intentarán aprovechar su localía ante unas Tuzas que llegan en buen momento y con una racha positiva.

¿A qué hora juega Toluca vs Pachuca Femenil?

• Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026

• Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

• Sede: Estadio Nemesio Díez

¿Dónde ver Toluca vs Pachuca Femenil en vivo?

El partido podrá seguirse en vivo a través de:

• Streaming: ViX

• YouTube: Canal oficial de la Liga MX Femenil

Así llegan Toluca y Pachuca

Toluca llega a este compromiso tras un resultado adverso en su último partido, por lo que buscará recuperarse en casa y mantenerse en la zona de clasificación.

Por su parte, Pachuca atraviesa un gran momento, con una racha positiva que lo mantiene como uno de los equipos más competitivos del torneo.