Deportes

Las Diablas Rojas reciben a las Tuzas en la Jornada 9, en un duelo clave entre dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Clausura 2026.

Toluca vs Pachuca Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX Femenil

Por Fernando Luviano
Toluca vs Pachuca Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX Femenil
Toluca vs Pachuca Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil continúa su actividad este lunes 16 de febrero de 2026 con el enfrentamiento entre Toluca y Pachuca, dos equipos que han mostrado protagonismo en el torneo y que buscan sumar puntos importantes.

El partido se disputará en el Estadio Nemesio Díez, donde las Diablas intentarán aprovechar su localía ante unas Tuzas que llegan en buen momento y con una racha positiva.

¿A qué hora juega Toluca vs Pachuca Femenil?

• Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026

• Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

• Sede: Estadio Nemesio Díez

¿Dónde ver Toluca vs Pachuca Femenil en vivo?

El partido podrá seguirse en vivo a través de:

• Streaming: ViX

• YouTube: Canal oficial de la Liga MX Femenil

Así llegan Toluca y Pachuca

Toluca llega a este compromiso tras un resultado adverso en su último partido, por lo que buscará recuperarse en casa y mantenerse en la zona de clasificación.

Por su parte, Pachuca atraviesa un gran momento, con una racha positiva que lo mantiene como uno de los equipos más competitivos del torneo.

Tendencias