WWE Raw: Cartelera, horario y dónde ver en vivo las luchas hoy 16 de febrero

La WWE presenta una nueva edición de Monday Night Raw este lunes 16 de febrero de 2026, con combates clave rumbo a Elimination Chamber y varias superestrellas que buscarán asegurar su lugar en el próximo evento premium.

El show se realizará desde el FedExForum de Memphis, Tennessee, y promete una noche llena de acción, rivalidades intensas y apariciones especiales.

¿A qué hora es WWE Raw hoy 16 de febrero?

• Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026

• Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

¿Dónde ver WWE Raw en vivo en México?

La transmisión del evento estará disponible en vivo a través de Netflix, plataforma que ahora emite los shows semanales de WWE.

Cartelera de WWE Raw hoy

Clasificatoria masculina a Elimination Chamber

• Gunther vs. Je’Von Evans vs. Dominik Mysterio

Clasificatoria femenina a Elimination Chamber

• Bayley vs. Asuka vs. Natalya

Segmentos y apariciones confirmadas

• CM Punk hablará sobre su camino rumbo a Elimination Chamber.

• AJ Lee continuará su rivalidad con Becky Lynch.

• Liv Morgan realizará una aparición especial tras su victoria en el Royal Rumble 2026.

Con lugares en juego dentro de la Cámara de Eliminación y varias historias rumbo a WrestleMania 42, Raw de esta noche será clave en el camino hacia los eventos más importantes del año.