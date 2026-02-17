Alcaraz alcanza las 150 victorias en pista dura y avanza a octavos en Doha

ROMPE RÉCORD. Y avanza.

El retorno de Carlos Alcaraz a la competencia, apenas dos semanas después de proclamarse campeón del Abierto de Australia, llegó acompañado de una actuación convincente en su debut en el Torneo de Doha 2026. El murciano venció al francés Arthur Rinderknech por 6-4 y 7-6(5) en un encuentro de una hora y 48 minutos, alcanzando así su triunfo número 150 en pista dura, un hito que solo otros dos jugadores nacidos en los 2000 habían logrado antes: Jannik Sinner y Felix Auger-Aliassime.

Con este resultado, Alcaraz suma ya ocho victorias consecutivas en 2026, las siete que lo llevaron al título en Melbourne y esta primera presentación en Doha.

UN DUELO MÁS EXIGENTE DE LO PREVISTO

Pese al dominio histórico del español sobre Rinderknech —al que ha vencido en los cinco enfrentamientos que han disputado—, el francés le presentó más resistencia de lo habitual, especialmente en el segundo set, donde llegó a disponer de dos puntos de set con el saque de Alcaraz. Sin embargo, el número uno del mundo mostró temple para salvar ambas amenazas y llevar el parcial al tie-break, donde impuso su jerarquía.

En la primera manga, Alcaraz logró el único ‘break’ del partido en el quinto juego, después de remontar un 0-40. Ese quiebre bastó para tomar ventaja y cerrar el set con autoridad, sin conceder una sola opción de rotura en toda la jornada.

RINDERKNECH INCOMODÓ, PERO NO QUEBRÓ AL NÚMERO UNO

El francés, ubicado en el puesto 30 del ranking, apostó por un juego más ofensivo, recurriendo con frecuencia al esquema saque-red, lo que obligó al murciano a ajustar sus devoluciones y variar sus alturas de bola. Aun así, Rinderknech nunca logró romper el servicio del jugador de El Palmar.

La tensión aumentó con el 6-5 del segundo parcial, cuando Rinderknech estuvo a un par de puntos de igualar el encuentro. Alcaraz mantuvo la compostura, elevó su calidad en los intercambios decisivos y terminó adueñándose del tie-break.

RUMBO A LOS OCTAVOS CON OTRO FRANCÉS EN EL CAMINO

En la siguiente ronda, Alcaraz se medirá al también francés Valentin Royer, este miércoles en el último turno de la jornada. El español buscará no solo su pase a cuartos, sino también seguir consolidando su ventaja en el ranking mundial sobre Jannik Sinner, su principal perseguidor.

En 2025, el murciano se quedó en cuartos de final en Doha tras caer ante Jiri Lehecka, por lo que esta edición ofrece una oportunidad para mejorar su actuación y mantener la inercia positiva que lo acompaña desde su histórico triunfo en Australia.