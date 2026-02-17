Cadillac con ‘Checo’ Pérez y Bottas, listos para los segundos test en Bahréin

Afinando detalles en Bahréin. Graeme Lowdon (c) está contento con el trabajo que los pilotos Valtteri Bottas (i) y Sergio Pérez (d) han hecho con Cadillac en lo que va de la pretemporada 2026 de la F1. (Foto )

Este miércoles inicia la segunda tanda de pruebas de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin y se extenderá hasta el viernes 20 de febrero.

Previa a las actividades, Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac elogió la decisión de la escudería de apostar por pilotos experimentados en su alineación al destacar la retroalimentación inmediata y “súper precisa” de Valtteri Bottas y Sergio Pérez durante los test.

“Lo mejor es que estamos recibiendo comentarios precisos de inmediato”, explicó Lowdon a los medios, tras la primera semana de pruebas de pretemporada en Bahréin.

Cadillac se presentará al Gran Premio de Australia como el undécimo equipo del campeonato partiendo de cero con el expiloto de Red Bull Pérez y al expiloto de Sauber Bottas, quienes debutaron en F1 en 2011 y 2013 de manera respectiva.

“Estos chicos tienen muchísima experiencia con múltiples equipos diferentes, trabajando con distintos ingenieros y coches, diferentes unidades de potencia, diferentes chasis. Y sí, sé que el coche de 2026 es muy diferente, pero cuando un piloto te da comentarios en particular sobre el manejo y todo lo demás, no estamos perdiendo nada de tiempo”, agregó Lowdon.

“Estamos recibiendo comentarios súper precisos, reflexivos y valiosos desde el primer momento. Eso era lo que buscábamos. También rapidez, hemos tenido algunos pequeños inconvenientes en los que los planes de rodaje han tenido que comprimirse, y hay algunos tests de la FIA, y no tienes mucho tiempo para hacer cosas, pero estamos muy contentos”.

¿Cuándo conducirá ‘Checo’ Pérez?

Del 18 al 20 de febrero será la segunda etapa de pruebas de pretemporada. Y, al igual que la semana pasada, los 11 equipos de Fórmula 1 tendrán un coche por día en pista.

Los coches saldrán a pista de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 hora local de Bahréin.

Alineaciones de los equipos para Bahréin 2:

Equipo Miércoles Jueves Viernes

McLaren - - -

Mercedes - - -

Red Bull - - -

Ferrari - - -

Williams - - -

Racing Bulls Lindblad / Lawson Lawson Lindblad

Aston Martin Stroll / Alonso Alonso Stroll

Haas - - -

Audi - - -

Alpine Gasly / Colapinto Colapinto Gasly

Cadillac Pérez / Bottas Bottas / Pérez Pérez / Bottas

Tras el segundo test de Bahréin, el grupo de la F1 viajará a Australia para el inicio de la temporada 2026 el 8 de marzo.